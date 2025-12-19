Лукашенко: Китай остановить нельзя, с ним можно только договориться
19 декабря 2025-го Беларусь перевернула еще одну очень важную страницу в своей новейшей истории. И именно этот момент определит наше ближайшее будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На втором заседании VII Всебелорусского народного собрания делегаты единогласно утвердили программу социально-экономического развития страны до 2030-го. И это, по сути, коллективный «путеводитель» в наше будущее – детальная и пошаговая стратегия развития государства и общества.
Беларусь не только в центре Европы, но и в центре геополитики. Наша Россия, близкий не по расстоянию Китай, ну и США.
Лукашенко: «Орешник» уже у нас и заступает на боевое дежурство.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Китайская Народная Республика – это второй после России торговый партнер. И сегодня абсолютный лидер в мире. Встречаясь с американцами, в интервью, если вы смотрели, я сказал американцам давно еще: вы опоздали ровно на 25 лет. И никакой Китай вы сегодня не остановите. Не в состоянии. С Китаем можно только договориться.
Мир стал иным. Мир сегодня не изменить. К миру этому надо приспособиться. И нам, уважаемые друзья, прежде всего. Да, я говорю о прорывных каких-то направлениях. Пережить это время по-белорусски, памяркоўна, спокойно. Умных людей у нас больше, чем надо. Надо просто встряхнуться. Надо понимать, что за нас никто наши проблемы не решит.
Европа в любом случае – точка бифуркации геополитики. И, конечно, девальвировать значимость континента пытаются в брюссельском обкоме. За первенство в нашем регионе идет борьба. Но спецпосланник Трампа ездит в Беларусь.
Валентин Рыбаков: американцы приезжают в Беларусь, чтобы получить ценные советы от Лукашенко. Читайте здесь.
Переговоры с американским истеблишментом начались еще в 2021 году, когда беглые штабы призывали нашу страну долбить и бомбить извне. Разными методами и способами. Санкции не сработали. Это не оппозиция, это пятая колонна. А теперь еще и аутсайдеры в очереди за грантами.
Александр Лукашенко:
Буквально месяц назад «свядомыя» офисы в Литве, Варшаве презентовали очередной громкий план, цитирую, «Возрождение белорусской экономики». Там четыре основных пункта или раздела.
Первый. Подключение к европейской энергетической системе. Придут к власти, подключат к энергетической системе Европы. Можете представить себе одномоментный рост электротарифов как минимум в 4 - 5 раз с присоединением к санкциям по российским газу и нефти?
Второй. Широкая приватизация и распродажа государственной собственности. Комментарии излишни. Видимо, для этого их годами и содержат на грантах и ручном управлении западных спецслужб. Ну кто ж бесплатно будет там кормить? Под обещание, что все раздадут.
Третий. Финансовая независимость за счет кредитов международных организаций. Противоречие и глупость в одном предложении. Когда эти организации работали в Беларуси, то в большом альтруизме они замечены не были.
И четвертый. Одно слово: цифровизация. Модно. Без всяких пояснений. Видимо, просто модное словечко, которое нужно вставить в любой план. По сути, это сдача суверенитета Беларуси и развал ее экономики под внешним управлением. Ничего за много лет не изменилось: все та же драка за некие кресла, должности, финансовые подачки.
Было время подумать. Из случайных штабов вычленились реальные оппозиционеры. Скажем так, люди с альтернативным мнением. И они здесь, на ВНС.
Юрий Воскресенский, политолог:
Слово «оппозиционер» слегка уже дискредитировано. Можно сказать, что любой человек, когда ведет дискуссию, имеет свое мнение, точнее, в полном понимании оппозиционер. Это просто сторонник того или иного подхода. У нас всех знаменатель один. Это независимость, суверенитет и благосостояние белорусского народа. А у тех людей, которые себя называют этим модным словом и сбежали из страны, у них вся политика построена на дискредитации.
Действительно, уехать из страны легче, чем попасть. Стабильность потерять просто, а создавать надо десятилетиями. Невероятным и случайным не по пути.
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