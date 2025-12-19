Лукашенко: Китай остановить нельзя, с ним можно только договориться

19 декабря 2025-го Беларусь перевернула еще одну очень важную страницу в своей новейшей истории. И именно этот момент определит наше ближайшее будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На втором заседании VII Всебелорусского народного собрания делегаты единогласно утвердили программу социально-экономического развития страны до 2030-го. И это, по сути, коллективный «путеводитель» в наше будущее – детальная и пошаговая стратегия развития государства и общества.

Беларусь не только в центре Европы, но и в центре геополитики. Наша Россия, близкий не по расстоянию Китай, ну и США. Лукашенко: «Орешник» уже у нас и заступает на боевое дежурство.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Китайская Народная Республика – это второй после России торговый партнер. И сегодня абсолютный лидер в мире. Встречаясь с американцами, в интервью, если вы смотрели, я сказал американцам давно еще: вы опоздали ровно на 25 лет. И никакой Китай вы сегодня не остановите. Не в состоянии. С Китаем можно только договориться. Мир стал иным. Мир сегодня не изменить. К миру этому надо приспособиться. И нам, уважаемые друзья, прежде всего. Да, я говорю о прорывных каких-то направлениях. Пережить это время по-белорусски, памяркоўна, спокойно. Умных людей у нас больше, чем надо. Надо просто встряхнуться. Надо понимать, что за нас никто наши проблемы не решит. Европа в любом случае – точка бифуркации геополитики. И, конечно, девальвировать значимость континента пытаются в брюссельском обкоме. За первенство в нашем регионе идет борьба. Но спецпосланник Трампа ездит в Беларусь. Валентин Рыбаков: американцы приезжают в Беларусь, чтобы получить ценные советы от Лукашенко. Читайте здесь. Переговоры с американским истеблишментом начались еще в 2021 году, когда беглые штабы призывали нашу страну долбить и бомбить извне. Разными методами и способами. Санкции не сработали. Это не оппозиция, это пятая колонна. А теперь еще и аутсайдеры в очереди за грантами.