Лукашенко: вести переговоры с нашими отморозками, которые сбежали, мы не будем

19 декабря 2025-го Беларусь перевернула еще одну очень важную страницу в своей новейшей истории. И именно этот момент определит наше ближайшее будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На втором заседании VII Всебелорусского народного собрания делегаты единогласно утвердили программу социально-экономического развития страны до 2030-го. И это, по сути, коллективный «путеводитель» в наше будущее – детальная и пошаговая стратегия развития государства и общества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы с американцами договорились, что мы не будем вести никаких переговоров с нашими отморозками, которые сбежали. Они не имеют, во-первых, никакого отношения к этому. И как с ними вести переговоры, если они бегают, просят денег, а американцы же USAID прикрыли?

В Брюсселе просят деньги. Просили там больше сотни миллионов долларов, дали то ли 12, то ли 13 миллионов. А это не зарплаты, ничего даже на коммуналку. Им там не хватает на эти ОПГ, ОРТ, координационный какой-то совет. Насоздавали этих структур. Денег не хватает.

Для них вторая проблема. Ну, как я говорил, хотели вы этих людей, мы отпустили. Они же об этом не говорят, у них трагедия. А что с ними делать? А их же сейчас надо взять на довольствие. А денег, если и есть, так это же самим надо по карманам разложить и ерзать по всему миру там, показывать себя демократами, а мы тут в тоталитарном государстве.

Читайте также:

Миллионы просмотров! Посчитали, сколько раз тезисы из Послания Президента посмотрели на СТВ

«Не думайте, что все ахнут и побегут обниматься». Президент дал поручение делегатам ВНС

Лукашенко: белорусы всегда переносили все испытания – выстоим и сейчас