«Дорога в этом направлении уже видна». Появится ли блок Востока для противостояния Западу?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, ведущая:
Хотелось бы отметить, очень понятна такая осторожность со стороны КНР. Китай выжидал, наблюдал. И даже те же экономические санкции Запада в отношении России стали показательными для Китая, потому как они сегодня могут сказать: а мы их не боимся, выстояла Россия, и у нас тоже есть шанс. Скажите, насколько вероятно, что в ответ на явную консолидацию Запада под эгидой Вашингтона Россия, Китай, Беларусь, Иран и некоторые другие оппоненты американской гегемонии сформируют наконец некий восточный блок?
Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН:
Не хотелось бы оказаться человеком, который выдает желаемое за действительное. Дорога в этом направлении уже видна, но движение по этой дороге, я думаю, только начинается. Давайте вспомним, сколько сложностей было и еще есть в российско-белорусской интеграции. Казалось бы, в чем проблема? Мы вообще родственники до степени смешения, одинаково смотрим на мир. А вот по конкретным вопросам то тут проблема, то там проблема, то здесь какие-то вопросы. А теперь представим себе: объединить Индию и Китай, Японию и Индонезию, Россию и Казахстан – непредсказуемый объем сложностей. Американцы этим занимаются многие десятилетия, фактически занимались этим весь XX век. Да, пришли к определенному результату. Может, и сохраняли бы этот результат, если бы не экономический кризис, который они же учинили и у себя, и во всем мире.
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Надежда Сасс:
Алексей, а как вы считаете, может ли быть без определенных обязательств в военной сфере, но хотя бы какая-то координационная площадка сформирована, создана? По примеру даже G7.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Для коллективного Востока?
Надежда Сасс:
Да, и не только.
Алексей Авдонин:
Вы знаете, надо, наверное, от обратного исходить. Для коллективного Запада раздрай между основными конкурентами США является наиболее желаемым образом будущего. Исходя из этого, естественно, мы, раз США и коллективный Запад выступают против нас, естественно, мы должны делать все то, что вызывает истерию у Вашингтона, у Лондона. Мы должны объединяться, хотим этого или не хотим. Иначе коллективный Запад, вся эта глобальная ост-индийская компания принудит всех быть рабами и работать на них. Будет все то, что они рисовали в своих голливудских фильмах – «Безумный Макс» и все остальные. Когда здесь хаос, а у них там счастье, благоденствие, они живут по 300 лет и более, у них меняются все органы – вот такого они хотят счастья. Но нам надо понимать, что мы в действительности (и Россия, и Китай, и Беларусь) сражаемся и боремся как раз за тот миропорядок, где признаются права человека, ценность человека. И человек не выступает средством эксплуатации и генерации денег.
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