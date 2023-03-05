«Дорога в этом направлении уже видна». Появится ли блок Востока для противостояния Западу?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, ведущая:

Хотелось бы отметить, очень понятна такая осторожность со стороны КНР. Китай выжидал, наблюдал. И даже те же экономические санкции Запада в отношении России стали показательными для Китая, потому как они сегодня могут сказать: а мы их не боимся, выстояла Россия, и у нас тоже есть шанс. Скажите, насколько вероятно, что в ответ на явную консолидацию Запада под эгидой Вашингтона Россия, Китай, Беларусь, Иран и некоторые другие оппоненты американской гегемонии сформируют наконец некий восточный блок?

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН:

Не хотелось бы оказаться человеком, который выдает желаемое за действительное. Дорога в этом направлении уже видна, но движение по этой дороге, я думаю, только начинается. Давайте вспомним, сколько сложностей было и еще есть в российско-белорусской интеграции. Казалось бы, в чем проблема? Мы вообще родственники до степени смешения, одинаково смотрим на мир. А вот по конкретным вопросам то тут проблема, то там проблема, то здесь какие-то вопросы. А теперь представим себе: объединить Индию и Китай, Японию и Индонезию, Россию и Казахстан – непредсказуемый объем сложностей. Американцы этим занимаются многие десятилетия, фактически занимались этим весь XX век. Да, пришли к определенному результату. Может, и сохраняли бы этот результат, если бы не экономический кризис, который они же учинили и у себя, и во всем мире. Взгляд нашего эксперта, профессора Николая Межевича, на происходящие события и анализ мировой политической повестки – читайте в авторском Telegram-канале!