Лазуткин о переговорах Беларуси и США: на Кушнера надейся, но сам не плошай

Григорий Азаренок, СТВ: Поговорили с американцами, мы видим, что это не благорастворение воздусей, не поцелуи, не романтический конфетно-букетный период. Это жесткий разговор сильных, матерых людей, кто кого надурит, и Батька их дурит.

Андрей Лазуткин, политолог:

Переживают. Паспорта не дали. Про паспорта никто ничего не говорил. Вот там справочка об освобождении. Паспорт у вас будет в Новой Беларуси. Президент это все понимает. Ему еще советуют, как себя вести с американцами.

Еще вспоминали Кушнера. Видимо, было столько надежд, что Кушнер приедет. Но что-то Кушнер пока не едет. Видимо, пока нет такого интереса… Ну, если он калием не занимается, он сюда и не будет заходить по калию. То есть это люди, которые очень прагматичные.

Конечно, люди, которые считают, что можно за счет какого-то контакта все решить так хорошо... Ну, мы же уже работали с этим Кушнером. К чему это привело? Госпереворот у нас, потому что компании, которые в ПВТ заходили, потом оказались проводниками вливания сюда денег, а потом еще начали извне организовывать протесты под нашими посольствами. Все это хорошо помнят.

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