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«Как в Беларуси, так и в Китае». Лукашенко предложил Си Цзиньпину создать совместные предприятия

01 марта 2023 17:40
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Главные политические новости сегодня, 1 марта, приходят из Пекина. Продолжается государственный визит Александра Лукашенко в Китай. Его эксперты уже назвали историческим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Как в Беларуси, так и в Китае». Лукашенко предложил Си Цзиньпину создать совместные предприятия-1

Путь Китая к вершинам мировой экономики это ведь и сохранение госсобственности. За что часто критикуют адепты свободного рынка. Понятно, у нас объемы не те. Но мы стратегический и всепогодный партнер Китая.

КНР поможет в строительстве крупнейшего сельхозкомплекса в Беларуси. Подробности.

«Как в Беларуси, так и в Китае». Лукашенко предложил Си Цзиньпину создать совместные предприятия-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы заинтересованы, крайне заинтересованы в углублении сотрудничества с Китаем по технологическому развитию, включая создание совместных производств, модернизацию белорусских предприятий с внедрением современных китайских технологий, продвижение товаров и услуг на рынки третьих стран. Потенциал двусторонних проектов громадный. Наши производители заинтересованы в изучении компетенций и технологий китайских компаний в формировании компонентной базы, выпуске двигателей, трансмиссий, мостов и прочих агрегатов. Предлагаю создать совместные предприятия в области станкостроения, электротранспорта, производства деталей для сельскохозяйственной техники как в Беларуси, так и в Китае.

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# Беларусь-Китай # Экономика # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Евгений Пустовой # Фотофакт

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