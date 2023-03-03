Сутырин о визите Лукашенко в Китай: «Конечно, Западу не нравится, Запад не готов к переговорам»

Экономические итоги государственного визита Александра Лукашенко в Китай комментируют эксперты. Минск и Пекин открыли новую страницу в истории взаимоотношений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всепогодное партнерство наполняется практическим содержанием. Новые контракты и проекты – сотрудничество двух стран нацелено на создание высокотехнологичных компаний и корпораций. Но не только производственная кооперация станет продолжением достигнутых договоренностей. По итогам переговоров Александра Лукашенко и Си Цзиньпина подписан масштабный пакет двусторонних документов. Торговля, инвестиции, фармацевтика, сельское хозяйство – перезагрузка ждет многие отрасли.

Результаты двухдневных переговоров в Пекине широко обсуждают и в западных СМИ – между строк читается, что медиа выполняют очередной политический заказ. Но к истеричной реакции Запада уже не привыкать. Беларусь и Китай развивают отношения в интересах своих народов. Полина Королева продолжит.

Политика «нулевой терпимости», ставшая основой стратегии Пекина в борьбе с пандемией, несомненно, спасла миллионы жизней, но и на три года замедлила ритм повседневности в Китае. Теперь пришло время набирать скорость. Символично, что в числе первых гостей Поднебесной после открытия границ – делегация из Беларуси, с которой связывают не только давние партнерские, но и крепкие дружеские отношения.

В условиях геополитического шторма, который переживает планета, важно иметь по-настоящему надежных партнеров. Последние три десятилетия Беларусь и Китай сохраняли высокий уровень доверия. Поддерживали друг друга и на международной арене. Минск и далее намерен придерживаться выбранной политики в отношении Китая. В этом председателя КНР заверил Александр Лукашенко. Тем более с Пекином у нас схожи взгляды по многим вопросам глобальной повестки. Партнеры призывают к миру и возобновлению международного диалога. Такая позиция, впрочем, нравится не всем. Западу мешают амбиции и старые привычки. Но гегемония не вечна. Посол Беларуси в Китае: наши страны очень беспокоит ситуация, происходящая в Украине. Подробнее.

Вячеслав Сутырин, политолог (Россия):

Визит Александра Лукашенко сначала в Африку, а теперь в Китай – это новая геометрия внешней политики Беларуси. На практике поворот на Юг, на Восток. Это, конечно, Западу не нравится, Запад не готов к переговорам. Он будет давить на Китай, на Индию, чтобы они сворачивали сотрудничество с Россией и Беларусью. Но эти страны этого не сделают. Конечно, им не нравится, потому что это полностью противоречит их концепции, представлению. Они понимают, что они не хозяева этого мира, они не могут контролировать международную ситуацию так, как бы им хотелось.

Делегации Беларуси и Китая остались довольны результатами переговоров в Пекине. Достигнутые договоренности найдут отражение в конкретных проектах. Это то самое наполнение практическим содержанием двусторонних отношений, о чем сказал председатель КНР. Однако это лишь вершина айсберга – потенциал значительно больше.