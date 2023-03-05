Лукашенко и Путин «играют в четыре руки»? Андрей Климов – о визите в Китай

Надежда Сасс, ведущая: Не могу не спросить ваше мнение о визите Александра Лукашенко в Пекин. Приходилось слышать, что это событие правильнее воспринимать в контексте деятельности Союзного государства и последовательной позиции Минска как важнейшего союзника Москвы. Можно ли сказать, что в данном случае Александр Лукашенко и Владимир Путин играют, как говорят музыканты, в четыре руки?

Андрей Климов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания России по международным делам:

Нет сомнений в том, что в Китае хорошо знают и устав нашей этой структуры, которая называется Союзное государство (Россия – Беларусь), понимают значение отношений между Москвой и Минском. Не в малой степени поэтому господин Лукашенко оказался высоким гостем, в то время как огромное количество, я не преувеличиваю, лидеров стран, считающих себя какими-то развитыми, якобы цивилизованными, при всем желании не смогут получить такого рода прием, такого рода встречу. И даже вряд ли попадут в перечень неких черновиков визитеров в Китайскую Народную Республику для беседы на высшем уровне.

Китайцы, помимо того что это связано, конечно, с вопросами евразийской интеграции, с их взаимодействием с постсоветским пространством, уважая принципы нашего Союзного государства, они в то же время смотрят: а кто еще на территории географической Европы мог бы оставаться надежным их партнером? И вот сама по себе встреча говорит: да, это Республика Беларусь. Несмотря на все то дикое, что совершалось вокруг Республики Беларусь, я уже про Россию не говорю, китайцы здесь подтвердили свои намерения продолжать партнерство в этом отношении, у них были большие планы. Я надеюсь, так или иначе эти планы будут выполняться. И желаю всяческих успехов Минску в диалоге с Китаем.

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