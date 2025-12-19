Валентин Рыбаков: американцы приезжают в Беларусь, чтобы получить ценные советы от Лукашенко

19 декабря 2025-го Беларусь перевернула еще одну очень важную страницу в своей новейшей истории. И именно этот момент определит наше ближайшее будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На втором заседании VII Всебелорусского народного собрания делегаты единогласно утвердили программу социально-экономического развития страны до 2030-го. И это, по сути, коллективный «путеводитель» в наше будущее – детальная и пошаговая стратегия развития государства и общества.
Европа – точка бифуркации геополитики. И, конечно, девальвировать значимость континента пытаются в брюссельском обкоме. За первенство в нашем регионе идет борьба. Но спецпосланник Трампа ездит в Беларусь.
Валентин Рыбаков, постоянный председатель Беларуси в ООН:
Это признание заслуг и опыта нашего Президента. И об этом американцы говорят абсолютно открыто. Они приезжают сюда в том числе для того, чтобы обсудить вопросы, которые представляют для них наибольший интерес. Они знают, что они могут получить информацию, они могут получить ценные советы от нашего Президента с учетом его личных взаимоотношений, в том числе личных взаимоотношений с лидерами крупнейших государств, и России, и Китая, и остальных стран.
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