Валентин Рыбаков: американцы приезжают в Беларусь, чтобы получить ценные советы от Лукашенко

19 декабря 2025-го Беларусь перевернула еще одну очень важную страницу в своей новейшей истории. И именно этот момент определит наше ближайшее будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На втором заседании VII Всебелорусского народного собрания делегаты единогласно утвердили программу социально-экономического развития страны до 2030-го. И это, по сути, коллективный «путеводитель» в наше будущее – детальная и пошаговая стратегия развития государства и общества.