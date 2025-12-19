Время чудес и волшебства! Благотворительный марафон «Наши дети» посетил детскую больницу в Гродно

Месяц перед Новым годом – это время веры в чудеса и исполнения заветных желаний. Вот уже три десятка лет благотворительный марафон «Наши дети» шагает по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взрослые дарят маленьким белорусам заботу и поддержку. За эти годы миллионы детей оказались в центре внимания. Многие из них уже успели вырасти и теперь сами дарят свое тепло тем, кто в этом особо нуждается. Важно в эти дни навестить детей, которые находятся на лечении. Ведь восторг от представления и подарков, которые для них подготовили, способствуют выздоровлению. О вере в чудеса и впечатлениях маленьких пациентов Гродненской больницы от сюрприза – Галина Буро.

В больничной палате маленький Филипп смотрит в окно в ожидании чуда. Из-за болезни он пропустил утренник в детском саду. А малышу так хочется сказки. Под Новый год мечты сбываются! Прямо во дворе детской больницы настоящее волшебство устроили энергетики. С помощью платформы автовышки Деды Морозы поднялись к юным пациентам. Новый год в буквальном смысле постучал в окно. В мешках подарки: канцелярия и сладости. Дети и их родители не скрывают эмоции.

– Кто к вам сегодня приходил?

– Дед Мороз!

– А что он принес?

– Подарки! Предновогодние дни больше 300 ребят вынужденно проводят в Гродненской областной детской больнице. Но без сказки не остаются. В этом и заключается благородная миссия благотворительного марафона «Наши дети» – чтобы каждый ребенок в любом уголке страны окунулся в мир новогодних чудес.

Александр Гундарь, заместитель главного инженера филиала «Гродненские электрические сети» предприятия «Гродноэнерго»:

Надеюсь, что позитивные эмоции и хорошее настроение ускорят выздоровление маленьких пациентов и Новый год они встретят уже дома в кругу семьи.