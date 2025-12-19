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Время чудес и волшебства! Благотворительный марафон «Наши дети» посетил детскую больницу в Гродно

19 декабря 2025 20:15
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Месяц перед Новым годом – это время веры в чудеса и исполнения заветных желаний. Вот уже три десятка лет благотворительный марафон «Наши дети» шагает по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрослые дарят маленьким белорусам заботу и поддержку. За эти годы миллионы детей оказались в центре внимания. Многие из них уже успели вырасти и теперь сами дарят свое тепло тем, кто в этом особо нуждается. Важно в эти дни навестить детей, которые находятся на лечении. Ведь восторг от представления и подарков, которые для них подготовили, способствуют выздоровлению.

О вере в чудеса и впечатлениях маленьких пациентов Гродненской больницы от сюрприза – Галина Буро.

Время чудес и волшебства! Благотворительный марафон «Наши дети» посетил детскую больницу в Гродно-2

В больничной палате маленький Филипп смотрит в окно в ожидании чуда. Из-за болезни он пропустил утренник в детском саду. А малышу так хочется сказки. Под Новый год мечты сбываются!

Прямо во дворе детской больницы настоящее волшебство устроили энергетики. С помощью платформы автовышки Деды Морозы поднялись к юным пациентам. Новый год в буквальном смысле постучал в окно. В мешках подарки: канцелярия и сладости. Дети и их родители не скрывают эмоции.

Время чудес и волшебства! Благотворительный марафон «Наши дети» посетил детскую больницу в Гродно-4

Кто к вам сегодня приходил?
– Дед Мороз!
– А что он принес?
– Подарки!

Предновогодние дни больше 300 ребят вынужденно проводят в Гродненской областной детской больнице. Но без сказки не остаются. В этом и заключается благородная миссия благотворительного марафона «Наши дети» – чтобы каждый ребенок в любом уголке страны окунулся в мир новогодних чудес.

Время чудес и волшебства! Благотворительный марафон «Наши дети» посетил детскую больницу в Гродно-6

Александр Гундарь, заместитель главного инженера филиала «Гродненские электрические сети» предприятия «Гродноэнерго»:
Надеюсь, что позитивные эмоции и хорошее настроение ускорят выздоровление маленьких пациентов и Новый год они встретят уже дома в кругу семьи.

Время чудес и волшебства! Благотворительный марафон «Наши дети» посетил детскую больницу в Гродно-8

Лариса Васильченко, первый заместитель главного врача Гродненской областной детской клинической больницы:
Безусловно, что все стабильные детки, все, кто сможет находиться дома, будут выписаны перед Новым годом. Но часть будет продолжать лечение. Поэтому самое главное – создать ту атмосферу волшебства, которую ждут дети.

Подбодрить детей, поддержать их в сложный период в жизни – с такой мотивацией заглянул марафон и в РНПЦ детской онкологии. Пациенты этого стационара в столь юном возрасте столкнулись с далеко не детскими проблемами. Потому главная задача гостей – подарить малышам радость, помочь в новогодние дни отвлечься от больничных будней. Ведь положительные эмоции необходимы для выздоровления.

Подробности в видео.

# Наши дети # Здравоохранение Беларуси # Новый год # Дети

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