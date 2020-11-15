Николай Щёкин: «Президент ощущает, что за ним 10 миллионов человек, и он за них отвечает»

Новости Беларуси. В гостях студии «Неделя. P.S.» политолог, кандидат философских наук Николай Щекин. Юлия Бешанова, СТВ:

Я, наверное, не совру, если скажу, что самым ярким событием, которое стало поводом для громких заголовков не только в Беларуси, но и в соседних странах, стало интервью нашего Президента политическим обозревателям разных стран. Как вам кажется, чем была вызвана необходимость вот так откровенно поговорить, и были ли журналисты, которые задавали вопросы, готовы к такому градусу откровенности? Согласитесь, интервью получилось очень откровенное, и отвечал Президент на самые острые вопросы. Александр Лукашенко: «Уеду в ту же Россию, буду жить, работать. Я, слава богу, ещё здоровый мужик»

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Позвольте для начала поздравить наших работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с их профессиональным праздником, потому что это очень значимые секторы экономики, без которых практически Беларуси не будет. Юлия Бешанова:

Хочется сказать, что именно работники сельского хозяйства одни из тех, кто не был подвержен вот тем волнениям, которые охватили наше общество. Лидеров мирового масштаба, как Президент, в мире практически уже не осталось

Николай Щекин:

Потому что они все занимались делом. Они все были на полях, трудились. Просмотрев и прослушав интервью главы государства, я словил себя на мысли, что таких лидеров мирового масштаба, как Президент, в мире практически уже не осталось. Мы можем проводить параллель – Франсуа Миттеран, Гельмут Коль, Фидель Кастро. Сегодня из таких лидеров, наверное, можно назвать Назарбаева, Путина. И в этом ряду Лукашенко. Подумав об этом лишний раз, я пришел к выводу, что все-таки хорошо, что Президент Лукашенко оказался как глава государства сильным, уверенным в себе и знающим, что делать. Даже его преамбула, когда он сказал: «Буду отвечать на все вопросы, а вы задавайте их, как вам угодно будет» – и то они сконфузились. Александр Лукашенко: даже если я один останусь, я буду бороться за то, что я создавал четверть века своими руками Юлия Бешанова:

А не приняли ли журналисты, которые так близко не общались с нашим Президентом, не привыкли к такому уровню откровенности, за какой-то политический ход, за пиар? Николай Щекин:

Не ожидали. Юлия Бешанова:

Хотя все эксперты говорили, что ничего нового в этом ответе мы не услышали, Лукашенко говорил то, что говорил уже много раз. Николай Щекин:

Ведь инициатором Союзного государства, инициатором многих договоров с Россией был Президент Лукашенко. Мы помним, как окружение Ельцина и первоначально окружение Путина торпедировало эти соглашения. А что он может здесь нового сказать? Все правильно – союзнические отношения, что еще можно сказать? В этой связи Президент только продемонстрировал свою принципиальность и последовательность, не более того. А относительно других соседей, той же Украины, с одной стороны видели, как Президент по-добрососедски, по-дружески относился всегда к народу Украины, как он помогал всем президентам, консультировал их, шел на помощь по большому счету, особенно когда россияне ввели контрсанкции, ведь Беларусь протянула руку помощи. Юлия Бешанова:

Границу мы не закрывали.

Николай Щекин:

Не закрывали границы даже с пандемией. Весной, вспомните, когда мы своими самолетами перевозили граждан Украины и доставляли их в Борисполь и до границы Украины, никто спасибо не сказал. И при этом еще, к сожалению, о чем говорил Президент – против нас вводят санкции. «Слушайте, да очнитесь вы». Александр Лукашенко ответил на вопрос о санкциях со стороны Украины Юлия Бешанова:

Как вам кажется, насколько корректен такой вопрос к Президенту? Николай Щекин:

Этот вопрос был в высшей степени в непристойной форме, потому что с главами государств так не разговаривают. Юлия Бешанова:

А как это может отразиться на наших отношениях с Украиной? «Разрыва отношений не будет, потому что и украинцы, и поляки, и литовцы слишком слабые сами по себе» Николай Щекин:

Разрыва отношений не будет, потому что и украинцы, и поляки, и литовцы слишком слабые сами по себе. Да, ими руководят, но они слишком слабые и трусливые, их главы государств.

Юлия Бешанова:

Кризис, который сейчас мы наблюдаем, сейчас все больше переходит в политическую плоскость, начали обсуждать реформу, начали обсуждать Конституцию. Обо всем этом будем говорить на Всебелорусском народном собрании. И вопрос, который задал представитель Казахстана, был достаточно серьезный, был сформулирован «в лоб». В связи с этим главный вопрос: почему Казахстан так уверен в транзите белорусской власти? «С ним очень легко беседовать, без напряга». Что рассказал журналист из Казахстана про Александра Лукашенко? Николай Щекин:

Во-первых, у них произошел этот транзит. Но там другая традиция, там совершенно иная ситуация сложилась. Во-вторых, задавая такие вопросы (и со стороны украинского представителя, и казахского), они лишний раз подтверждают, что очень плохо знают нашего главу государства. У главы государства уже есть четкое видение той конструкции, которую предстоит реализовывать. Недаром же он сказал, что до Нового года он часть полномочий, часть функций отдаст парламенту и правительству. Это будет, я думаю, экспериментальной площадкой. Надо посмотреть, справятся ли эти органы госуправления с этими функциями, ведь передать и отдать можно все, что угодно, кому угодно, но вопрос же в другом. Вопрос – как это реализовать? Будут ходить, пусть выходят, сегодня на улицы вышли. Ну, походят, а дальше что? Наверное, я поддержу здесь полностью слова Президента о том, что «вдруг» никогда ничего не бывает. Кризиса как такового в Беларуси не было. Здесь я полностью соглашусь с главой государства – не было политического кризиса, а тот поствыборный синдром, который мы еще ощущаем, он уже идет на спад. Будут ходить, пусть выходят, сегодня на улицы вышли. Ну, походят, а дальше что? Ведь система государственного управления и государства – это не игрушки, не детский сад. Надо быть подготовленным во всех отношениях человеком, надо понимать, как принимаются решения, как они проходят через органы власти вплоть до того, как визируются, какой бюджет под это решение необходимо выделять. Это непростые вещи. Президент ощущает, что за ним 10 миллионов человек, и он за них отвечает. Вот мы в очередной раз и на этой пресс-конференции увидели, что Президент несет полную ответственность за свою страну и не боится об этом говорить и не боится наводить порядок так в стране, как это полагается в соответствии с законом, не обращая внимания на то, что там говорят со стороны. Александр Лукашенко: не превратилась бы наша организация ЕврАзЭС в СНГ, мы же там уже никаких решений практически не принимаем

Николай Щекин:

Но общество должно созреть, ведь любое решение, которое принимал Президент за последние 26 лет, так или иначе прокручивалось в обществе, профильтровывалось. Все равно был мониторинг. Юлия Бешанова:

А к Конституции созрели? Николай Щекин:

Общество пока не созрело даже по поводу корректировки Конституции. Посмотрите, какой разнобой, какая разношерстность. Юлия Бешанова:

Просто очень активно нам это навязывают сейчас – давайте менять. «Прежде, чем что-то менять, вы сначала объясните, что не сработало» Николай Щекин:

Вот именно. А что именно менять? Какие пункты? Прежде, чем что-то менять, вы сначала объясните, что не сработало. Ведь система государственного управления, машина как государство устойчива оказалась. Так а что не сработало? Говорят, Президент долго на должности. Ну, извините, заведующий кафедрой, лабораторией, директора институтов, ресторанов, ректоры вузов – они по 20-30 лет на своих должностях, это никого не волнует, это же не проблема? Не проблема, значит. Так а в чем проблема? В транзите, о котором говорит казахский представитель? Вот транзит сейчас в Америке происходит. Как вам транзит, когда миллион восемьсот человек с того света голосовали. Это тоже транзит своеобразный. «Демократические процедуры у нас нарушены не были. По всем законам» Демократические процедуры у нас нарушены не были. По всем законам. Даже когда говорят про какие-то международные стандарты, ну нет стандартов международных, нет, не было и, скорее всего, не будет, потому что это в мире никому не выгодно. И прежде всего так названным демократическим странам. Что касается Конституции, поэтому Президент и говорит, что сначала надо посмотреть, как выполняют функции Совмин, правительство и парламент, и тогда уже смотреть, думать, анализировать, что передавать. Это же не простые вещи, когда говорят, что губернаторы должны быть выбраны, должности или предрайисполкомов. У нас 118 районов. Представьте 118 кампаний по выборам. Это первое. Второе – район району рознь. Даже с точки зрения сегодняшнего праздника сельского хозяйства. Если, условно, Крупский район – балльной земли 15, а Несвижский – балльной земли 48, доходы у районов разные, а ведь должность предрайисполкома одна. Юлия Бешанова:

В контексте изменения Конституции 90 % разговор вертится вокруг изменения избирательного законодательства. На остальные вещи мало обращаем внимания. Александр Лукашенко: Конституцию в СИЗО и на улицах не напишешь. Это сложнейший документ

Николай Щекин:

В Афганистане приняли Конституцию по образцу французской, практически на 80 % совпадает с французской. И как? Наверное, как во Франции живут. Поэтому надо исходить из традиций, надо исходить из того, что у нас есть, и все-таки надо быть государственным гражданским человеком. Армия, образование и Конституция. Что ещё обсудили на диалоговой площадке в БГУ? Юлия Бешанова:

Но все равно нужно что-то предпринимать, потому что общество переживает раскол, потому что молодые люди продолжают выходить на улицы. Все равно нужно вырабатывать, садиться за стол переговоров. Был вопрос по поводу студентов. Президент высказался по поводу отчисленных студентов, ведь это тоже достаточно толковые, образованные молодые люди. С ними тоже нужно работать. «Я вообще не знаю, есть ли такое словосочетание «забастовка студентов». Это прогулы» Николай Щекин:

В вузах диалоговые площадки уже запустили. Но не во всех вузах так эти названные (я почему говорю – так названные студенты? Сейчас поясню) студенты хотят идти, беседовать и вести диалог. Ряд студентов заточен под другие цели, задачи. Мне очень здесь понравилось высказывание Гостюхина, нашего актера, что «выучись, получи профессию, создай себя, создай что-то для общества, а потом уже предлагай какие-то конкретные решения». В данном случае я вообще не знаю, есть ли такое словосочетание «забастовка студентов». Это прогулы, давайте будем откровенными. Юлия Бешанова:

Президент предложил тем, кто изменил свое мнение, найти механизмы, чтобы изменить свою судьбу. Николай Щекин:

Президент сказал, что ему поступили письма. На этом я хотел бы акцентировать внимание. Президенту на стол, как я понимаю, кладется свыше тысячи страниц документов. В день. Он это все читает. И подобные обращения, и все остальное. Представляете, человек, отвечающий за всю страну, даже в этот вопрос вникает, даже в эти заявления матерей, отцов. Но надо иметь и мужество, и желание. Юлия Бешанова:

Поэтому и было на одном из совещаний сказано, что есть дела, которыми не стоит заниматься главе государства, что пора передавать эти полномочия? Николай Щекин:

В Украине, мягко говоря, передали полномочия. Когда я был студентом, я всегда удивлялся, почему Президент рассматривает каждый трактор, каждый комбайн? Это еще в 1990-е. Со временем я понял: не зная, как устроены трактор, комбайн и все сельское хозяйство, как можно руководить сельским хозяйством? Не зная промышленность, как ты можешь руководить? А ведь ты принимаешь решения, подписываешь указы, проекты указов, постановления и все остальное. Вот почему я говорю об аналитическом опыте главы государства. Не у каждого такой есть.