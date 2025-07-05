Литовский центр кибербезопасности переходит в режим повышенной готовности из-за учений «Запад-2025»

Соседей-прибалтов, вернее тех, кто сидит в официальных кабинетах, не покидает панический страх из-за пресловутой и уже изрядно набившей оскомину «угрозы с Востока». Исходит она, по мнению политиков, постоянно. Ну а триггером в этот раз стали предстоящие союзные учения «Запад-2025», которые пройдут на территории нашей страны в сентябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этом фоне литовский Национальный центр кибербезопасности объявил о переходе в режим повышенной готовности. Там заявили, что намерены в период учений мониторить пространство в усиленном режиме и обмениваться информацией с партнерами.

А в качестве аргумента ссылались на собственный опыт обеспечения безопасности во время выборов в Литве в прошлом году, которые, к слову, не прошли гладко. При этом, глава литовского центра кибербезопасности все же признал отсутствие признаков реальных угроз в период белорусско-российских маневров. Но, бдительность, по его словам, превыше всего и даже здравого смысла.

Не аргумент для Вильнюса и то, что мы перенесли учения подальше от границ – вглубь территории Беларуси. Этот факт, похоже, не мешает Литве продолжать разыгрывать откровенный спектакль.