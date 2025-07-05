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В Риге ожидается +24, а в Мадриде +37 и без осадков – погода в Европе на неделю

05 июля 2025 16:46
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Какой прогноз погоды ожидает западных соседей, узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В Риге ожидается +24, а в Мадриде +37 и без осадков – погода в Европе на неделю-2

В столице Франции синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы, средний температурный показатель в Париже составит +24. В Вене +33 дожди и грозы. В Риме малооблачно и +32. В Мадриде +37 и без осадков.

В Риге ожидается +24, а в Мадриде +37 и без осадков – погода в Европе на неделю-4

В Софии термометр покажет +32, кратковременные дожди и грозы. В турецкой столице до +30 и без осадков. В Афинах +37.

В Риге ожидается +24, а в Мадриде +37 и без осадков – погода в Европе на неделю-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается +24. В Вильнюсе +25, возможен небольшой дождь. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +31, ожидаются грозы. +27 в Киеве, без существенных осадков. В столице России без осадков и +23.

# Погода

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