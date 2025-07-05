В Риге ожидается +24, а в Мадриде +37 и без осадков – погода в Европе на неделю

Какой прогноз погоды ожидает западных соседей, узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В столице Франции синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы, средний температурный показатель в Париже составит +24. В Вене +33 дожди и грозы. В Риме малооблачно и +32. В Мадриде +37 и без осадков.

В Софии термометр покажет +32, кратковременные дожди и грозы. В турецкой столице до +30 и без осадков. В Афинах +37.