В Риге ожидается +24, а в Мадриде +37 и без осадков – погода в Европе на неделю

Какой прогноз погоды ожидает западных соседей, узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе в программе «Плюс-минус» на СТВ.
Какой прогноз погоды ожидает западных соседей, узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе в программе «Плюс-минус» на СТВ.
В столице Франции синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы, средний температурный показатель в Париже составит +24. В Вене +33 дожди и грозы. В Риме малооблачно и +32. В Мадриде +37 и без осадков.
В Софии термометр покажет +32, кратковременные дожди и грозы. В турецкой столице до +30 и без осадков. В Афинах +37.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается +24. В Вильнюсе +25, возможен небольшой дождь. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +31, ожидаются грозы. +27 в Киеве, без существенных осадков. В столице России без осадков и +23.