«Слушайте, да очнитесь вы». Александр Лукашенко ответил на вопрос о санкциях со стороны Украины

Новости Беларуси. 13 ноября Александр Лукашенко встретился с политическими обозревателями Беларуси и зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 13 ноября Александр Лукашенко встретился с политическими обозревателями Беларуси и зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Какую угрозу для экономики Беларуси могут представлять санкции, которые были объявлены Киевом, командой Владимира Зеленского в ваш адрес, в адрес других граждан Беларуси? На каком уровне у вас происходит диалог с Владимиром Зеленским, который сказал, что к вам будет обращение просто Александр Лукашенко, без слова «президент».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я бы не поверил… Вот Наталья (Эйсмонт – прим. ред.) знает наши отношения, поскольку присутствовала на всех переговорах, когда я был в Киеве. Они просто были не то что дружественными, дружескими, братскими – это был, наверное, как сын и отец. Мы настолько понимали друг друга, что я бы не поверил, что он такое мог такое заявить, если бы это было до того, как он заявил.
Второе. Вы знаете, Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом. По-моему, все к тому идет: с 70 с лишним процентов он обвалился вот недавно там – кто 22, кто 28, кто 30 дает процентов. Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа.
Что касается санкций, честно вам говорю, я не знаю, какие санкции Зеленский ввел против меня или Беларуси. Вот я не знаю. Если вы мне напомните, я могу сказать, насколько это нам опасно. Я честно не знаю.
И потом, это второй абсурд. Меня постоянно мой друг и старший брат, как я его называю, Путин, упрекает в чем? У нас есть санкционный режим со стороны России, вы знаете – эмбарго против Европы и равно Украины. И он меня всегда, при любой встрече: а почему у тебя украинская граница не закрыта? А почему украинцы через Беларусь поставляют какую-то санкционную продукцию на рынок России? А почему ты то покупаешь у них, это и так далее?
Он прав. И вы против нас санкции вводите? Слушайте, да очнитесь вы. Вы смотрите, чтобы мы не закрыли границу для товаров с украинской территории. Ну, и вы вообще не сможете не только на наш рынок поставлять продукцию, но и перерабатывать в Беларуси украинскую продукцию, поставлять на все рынки. Прежде всего – евразийский рынок.
Все эти «виляния» вашего президента, Зеленского, – это позорное подвякивание Евросоюзу и Америке. Вот не ввели бы они санкции против нас, и Володя Зеленский бы на это не пошел. А ввели, махнули, и он побежал следом. Это недостойная позиция. Это унижение украинского народа как минимум.
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