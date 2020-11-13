«Слушайте, да очнитесь вы». Александр Лукашенко ответил на вопрос о санкциях со стороны Украины

Новости Беларуси. 13 ноября Александр Лукашенко встретился с политическими обозревателями Беларуси и зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какую угрозу для экономики Беларуси могут представлять санкции, которые были объявлены Киевом, командой Владимира Зеленского в ваш адрес, в адрес других граждан Беларуси? На каком уровне у вас происходит диалог с Владимиром Зеленским, который сказал, что к вам будет обращение просто Александр Лукашенко, без слова «президент».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я бы не поверил… Вот Наталья (Эйсмонт – прим. ред.) знает наши отношения, поскольку присутствовала на всех переговорах, когда я был в Киеве. Они просто были не то что дружественными, дружескими, братскими – это был, наверное, как сын и отец. Мы настолько понимали друг друга, что я бы не поверил, что он такое мог такое заявить, если бы это было до того, как он заявил. Второе. Вы знаете, Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом. По-моему, все к тому идет: с 70 с лишним процентов он обвалился вот недавно там – кто 22, кто 28, кто 30 дает процентов. Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа.