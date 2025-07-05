Трампу стоит прислушаться. Демократ из США отметил авторитет Лукашенко в регионе. Интервью

Беларусь играет стратегическую роль в поиске решений урегулирования существующих сегодня мировых конфликтов. Необходимо учитывать позицию страны и налаживать отношения между Беларусью и США. Об этом в интервью программе Новости «24 часа» на СТВ отметил член Демократической партии Соединенных Штатов Америки Анхель Пичардо.

Минск – самый чистый город, который я видел

Анастасия Лавринчук, корреспондент:

Вы уже не первый раз в Беларуси. И очень хотелось бы узнать ваши впечатления. Чем нравится наша страна? Что запомнилось? Анхель Пичардо, член Демократической партии США:

Да, это не первый мой визит в Беларусь. Я приехал сюда в 1978 году и в 1985 году окончил Белорусский государственный политехнический институт. И, конечно, с того времени я вижу много изменений в вашей стране. В первую очередь мне бы хотелось отметить чистоту города. Я посетил многие страны и могу с уверенностью сказать, что это самый чистый город, который я видел. А во-вторых, это красота современной архитектуры. И, конечно же, сами люди. Хочу отметить высокий уровень образованности белорусов и высокий уровень жизни в стране в целом.

Анастасия Лавринчук:

Беларусь придерживается политики миролюбия. И мы всегда говорили, что против конфликтов, против войн, против агрессии. И на ваш взгляд, официальный Минск может продолжить эту роль посредника при урегулировании каких-то мировых конфликтов? Анхель Пичардо:

Действительно Беларусь находится на правильном пути. Она никогда не была вовлечена в какой-либо конфликт, и, надеюсь, это никогда не случится в будущем. Мне кажется, что Александр Лукашенко играет очень важную роль в урегулировании мировых конфликтов благодаря проводимой им политике внутри своего государства. Поэтому я считаю, что необходимо принимать во внимание его успешный опыт в поиске решений многих глобальных конфликтов.

Все достижения Беларуси – это результат политики Лукашенко

Анастасия Лавринчук:

Вы следите за деятельностью нашего Президента Александра Лукашенко и что вы можете сказать о нем как о политике? Анхель Пичардо:

Думаю, что в европейском регионе Президент Беларуси придерживается политики демократии и успешно ее реализует в отношении своей страны и других государств. Именно благодаря этому он так долго находится на этом посту с целью служения во благо своему народу. На мой взгляд, он является одним из самых демократичных президентов. Я это смог ощутить в полной мере во время нынешнего визита. Я это почувствовал, увидел, понял, услышав мнение людей. Все достижения Беларуси, а их немало, это результат политики, проводимой Александром Лукашенко.

Анастасия Лавринчук:

Возвращаясь к теме геополитики, вы бы хотели, чтобы Беларусь и США как-то сблизили позиции? Есть ли у США интерес к Минску? Анхель Пичардо:

Я полагаю, что пришло время для налаживания отношений между Беларусью и США. Для принятия решений на международной арене необходимо учитывать и позицию Беларуси как очень развитого и очень демократичного государства. Думаю, что Дональду Трапу в будущем стоит также учитывать позицию Беларуси в целях урегулирования нынешних мировых конфликтов. Сейчас мы видим, что Беларусь играет очень важную роль в разрешении конфликта между Россией и Украиной.

Диалог между Беларусью и США должен поддерживаться