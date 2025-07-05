Трампу стоит прислушаться. Демократ из США отметил авторитет Лукашенко в регионе. Интервью
Беларусь играет стратегическую роль в поиске решений урегулирования существующих сегодня мировых конфликтов. Необходимо учитывать позицию страны и налаживать отношения между Беларусью и США. Об этом в интервью программе Новости «24 часа» на СТВ отметил член Демократической партии Соединенных Штатов Америки Анхель Пичардо.
Минск – самый чистый город, который я видел
Анастасия Лавринчук, корреспондент:
Вы уже не первый раз в Беларуси. И очень хотелось бы узнать ваши впечатления. Чем нравится наша страна? Что запомнилось?
Анхель Пичардо, член Демократической партии США:
Да, это не первый мой визит в Беларусь. Я приехал сюда в 1978 году и в 1985 году окончил Белорусский государственный политехнический институт. И, конечно, с того времени я вижу много изменений в вашей стране. В первую очередь мне бы хотелось отметить чистоту города. Я посетил многие страны и могу с уверенностью сказать, что это самый чистый город, который я видел.
А во-вторых, это красота современной архитектуры. И, конечно же, сами люди. Хочу отметить высокий уровень образованности белорусов и высокий уровень жизни в стране в целом.
Анастасия Лавринчук:
Беларусь придерживается политики миролюбия. И мы всегда говорили, что против конфликтов, против войн, против агрессии. И на ваш взгляд, официальный Минск может продолжить эту роль посредника при урегулировании каких-то мировых конфликтов?
Анхель Пичардо:
Действительно Беларусь находится на правильном пути. Она никогда не была вовлечена в какой-либо конфликт, и, надеюсь, это никогда не случится в будущем. Мне кажется, что Александр Лукашенко играет очень важную роль в урегулировании мировых конфликтов благодаря проводимой им политике внутри своего государства. Поэтому я считаю, что необходимо принимать во внимание его успешный опыт в поиске решений многих глобальных конфликтов.
Все достижения Беларуси – это результат политики Лукашенко
Анастасия Лавринчук:
Вы следите за деятельностью нашего Президента Александра Лукашенко и что вы можете сказать о нем как о политике?
Анхель Пичардо:
Думаю, что в европейском регионе Президент Беларуси придерживается политики демократии и успешно ее реализует в отношении своей страны и других государств. Именно благодаря этому он так долго находится на этом посту с целью служения во благо своему народу.
На мой взгляд, он является одним из самых демократичных президентов. Я это смог ощутить в полной мере во время нынешнего визита. Я это почувствовал, увидел, понял, услышав мнение людей. Все достижения Беларуси, а их немало, это результат политики, проводимой Александром Лукашенко.
Анастасия Лавринчук:
Возвращаясь к теме геополитики, вы бы хотели, чтобы Беларусь и США как-то сблизили позиции? Есть ли у США интерес к Минску?
Анхель Пичардо:
Я полагаю, что пришло время для налаживания отношений между Беларусью и США. Для принятия решений на международной арене необходимо учитывать и позицию Беларуси как очень развитого и очень демократичного государства.
Думаю, что Дональду Трапу в будущем стоит также учитывать позицию Беларуси в целях урегулирования нынешних мировых конфликтов. Сейчас мы видим, что Беларусь играет очень важную роль в разрешении конфликта между Россией и Украиной.
Диалог между Беларусью и США должен поддерживаться
Анастасия Лавринчук:
Как раз таки недавно в Минск прилетал спецпосланник США Кит Келлог. И можно ли этот визит рассматривать как знак потепления отношений между странами либо как знак усиления дипломатических отношений между США и Беларусью?
Анхель Пичардо:
Конечно же, это так. Думаю, что этот диалог должен поддерживаться. И данный визит является свидетельством того, что отношения между Беларусью и США развиваются. Со стороны Дональда Трампа был сделан большой шаг в этом направлении.
Анастасия Лавринчук:
Попутный вопрос, а можно ли связывать этот визит еще с изменением в целом политики США в отношении Восточной Европы? И если да, то какова в этой новой стратегии, в этом новом видении роль Беларуси?
Анхель Пичардо:
Да, действительно этот шаг можно расценивать как изменение политики США в отношении Восточной Европы. Как я уже отметил ранее, необходимо учитывать и позицию Беларуси в принятии любых решений на международной арене. И здесь мы говорим не только о налаживании отношений между Беларусью и США, но и между европейскими странами в целом, так как мы наблюдаем ухудшение этих отношений по причине конфликта в Украине. Еще раз повторюсь, Беларусь играет стратегическую роль в поиске решений урегулирования существующих сегодня конфликтов.