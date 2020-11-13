Александр Лукашенко: не превратилась бы наша организация ЕврАзЭС в СНГ, мы же там уже никаких решений практически не принимаем

Новости Беларуси. Темы встречи Александра Лукашенко с политическими обозревателями Беларуси и зарубежья стали одними из самых обсуждаемых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости 13 ноября работали журналисты из пяти стран – Беларуси, Казахстана, Молдовы, России и Украины. Чаще других звучали вопросы о белорусском опыте преодоления кризиса. Геополитику определяет экономика, отсюда и ответы, почему Беларусь с Россией, не отказываясь от многовекторности, и чего не хватает ЕАЭС. В эпоху глобализации только большие экономические проекты смогу выстоять. Общий рынок должен быть дружелюбным для своих участников, в этом залог успеха и рост благосостояния.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы приняли прекрасные решения в рамках Евразийского экономического союза, наша беда – мы их не выполняем. Ни одно наше решение, в целом – ни одно не выполнено. Кусками там чего-то где-то – вот это наша беда. И мы всегда везде и говорим о том, что, вы знаете, не превратилась бы наша организация ЕврАзЭСовкая в СНГовское, ну как в СНГ, мы же там уже никаких решений практически не принимаем. Просто существует площадка для обсуждения некоторых вопросов. Да, конечно, многое зависит от России, мы всегда об этом говорим. Да, конечно, России придется пойти там на единые газовые, энергетические какие-то рынки и прочее. Это, конечно, приведет к тому, что белорусы будут выбирать: купить нефть у России или у Казахстана. Сейчас же такого нет, мы готовы у вас покупать, но Россия никогда через территорию не пропускала и пока не пропускает ни газ, ни нефть – так же? Мы в Туркменистане готовы купить газ, но Россия его не пропустит через свою территорию, потому что она свое хочет продать. Но если мы хотим, чтобы у нас этот был союз, надо идти на реализацию. Не на уступки, а на реализацию тех договоренностей, которые у нас подписаны.