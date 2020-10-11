Визит Александра Лукашенко в СИЗО КГБ. Эксперты о том, что скрывается за сенсацией

Новости Беларуси. Как и полагается в демократическом обществе, мнения белорусов разделились. Каждый увидел в визите Александра Лукашенко в СИЗО КГБ Беларуси – безусловно, топ-событии недели – свою сторону медали, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:

Но обсуждали встречу всю субботу, 10 октября. Обсуждают и сейчас. В одном мнении сошлись все – это был ход неординарного политика. Интернет бурлит, а политологи не успевают давать интервью – их буквально разрывают на части.

Что же скрывается за этим, безусловно, неожиданным для всех ходом? Это начало диалога с оппонентами власти? Это сигналы России и Западу? Содержание беседы – по договоренности обеих сторон – не озвучивалось в прессе. Но постараться понять, что это было и почему это случилось, мы хотим так же сильно, как и вы. Погружалась в политические водовороты Алена Сырова. Неожиданно – думается, именно то слово, которое пришло на ум большинству из тех, кто увидел эти кадры. Может, еще и невероятно, конечно. Визит главы государства в следственный изолятор КГБ, плюс разговор длительностью в четыре часа с теми, кто не так давно предлагал ему, Президенту страны, «сдаться, передать власть» и отправиться в Гаагу (это самое мирное из всех пожеланий), 10 октября произвел эффект разорвавшейся инфобомбы.

Это событие по резонансу, кажется, превзошло даже выход Александра Лукашенко с автоматом. «На проблему надо смотреть шире». Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с представителями оппозиционных политических движений

Что уж говорить, если даже идейный вдохновитель и виртуальный психолог белорусских протестующих растерялся от такого поворота событий. Оно и понятно: о разговоре в КГБ стало известно постфактум, хотя кортеж Александра Лукашенко на Независимости, 17 заметили еще утром. И даже успели недобро пошутить.

Впрочем, стала ли встреча с главой государства сюрпризом для находящихся под следствием представителей так называемого Координационного совета оппозиции, остается только догадываться. Подробности разговора стороны решили не разглашать, но адвокат политтехнолога Шклярова и координатор штаба Бабарико уверяют, что да.

Ничего не было известно. Не было никакой информации предварительно ни от адвокатов, ни каким-то иным образом не было передано, естественно, об этой встрече. Я думаю, что об этом вообще не знал никто.

Кстати, активно распространять стали и еще одно мнение, мол, белорусский Президент сделал такой шаг под давлением, варианты «давящих» сил самые разные. При этом умышленно или нет, но забываются такие высказывания Александра Лукашенко (что важно, не раз подтвержденные поступками). «Никогда вы от меня не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал». О чём говорил Александр Лукашенко на МЗКТ и МАЗе Сейчас, когда эмоции поулеглись и уличные марши обе стороны подутомили, кажется, настало лучшее время для того, чтобы услышать конструктивные мнения.