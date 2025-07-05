Аномальные холода в Южной Америке стали причиной гибели 15 человек

Южная Америка покрылась льдом. Аномальные холода уже стали причиной гибели по меньшей мере 15 человек. Сообщается, что необычно низкие для этого времени года температуры, вызваны вторжением полярных воздушных масс, которые обрушились на континент в начале недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштаб проблемы подчеркивает Всемирная метеорологическая организация. По данным ведомства на 30 июня 2025 года Чили и Аргентина вошли в число самых холодных мест на планете, за исключением полярных регионов. Температура опускается до значений, невиданных десятилетиями. В чилийском Чильяне термометр показал -9. А самую сухую пустыню на планете – Атакама – засыпало снегом. Мерзнут и жители Уругвая – в столице похолодало почти до -6 градусов. С 1967 года это рекордные показатели. Снег выпал даже на атлантическом побережье – в аргентинском Мирамаре. Вынуждены утепляться и жители Буэнос-Айреса.

Я сильно восприимчив к холоду. Сейчас я ношу термобелье, штаны и еще одну пару штанов поверх. Иногда надеваю комбинезон. Мне очень тяжело это переносить, мороз просто убивает.

В связи с аномально низкими температурами власти стран выразили обеспокоенность экономическими последствиями. Тревогу бьют фермеры. Заморозки уничтожают урожай, губят фрукты и озимые культуры. Кроме того, снегопады в ряде городов нарушили работу транспорта и школ.