Число прибывших в Великобританию нелегалов в 2025 году достигло 20 тысяч человек

Проблема нелегальной миграции в Европе, похоже, перешла все границы, причем в прямом смысле слова. По крайней мере так это видится тем, кто стоит «у руля государств». Так, Париж решил прибегнуть к радикальным мерам борьбы с переселенцами, для которых Ла-Манш – прямой путь Великобританию. Теперь Французская полиция прокалывает борта надувных лодок с мигрантами у берегов пролива, чтобы те не смогли отплыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внезапная смена тактики правоохранителей, которые еще недавно никак не реагировали на флотилии лодок с нелегалами, связана с подготовкой к подписанию соглашения между Парижем и Лондоном. Ожидается, что документ определит механизм обмена мигрантами между странами. Так, Великобритания должна получить право возвращать обратно всех незаконно прибывших через Ла-Манш переселенцев, а Франция в обмен будет передавать британцам мигрантов, что претендуют на получение убежища по программе воссоединения семей в Соединенном Королевстве. Официальные сроки подписания соглашения не определены, однако предполагается, что вопрос будет обсуждаться на франко-британском саммите 8-10 июля. Отметим, Ла-Манш всегда пользовался особой популярностью у переселенцев, однако сейчас ситуация вышла из-под контроля.

Число прибывших подобным образом в Великобританию нелегалов с начала 2025 года уже достигло 20 тысяч человек и это – антирекорд. Правда, не всем по душе планы Британии и Франции. «Средиземноморская пятерка» уже обратилась в Еврокомиссию с просьбой определить правомерность будущего соглашения. Италия, Испания, Греция, Мальта и Кипр опасаются, что из-за его подписания, миграционная волна накроет южную границу сообщества.