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Армия, образование и Конституция. Что ещё обсудили на диалоговой площадке в БГУ?

12 ноября 2020 19:58
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Новости Беларуси. Вопросы службы в армии, предпринимательство и реформа системы образования. Такие вопросы молодежной политики обсуждались 12 ноября во время диалоговой площадки в БГУ с участием председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Армия, образование и Конституция. Что ещё обсудили на диалоговой площадке в БГУ?-1

Стоит отметить, что в связи с введением противоэпидемиологического режима на встрече мэр уже был в маске. Поэтому от более тесного общения с журналистами пришлось отказаться.

Армия, образование и Конституция. Что ещё обсудили на диалоговой площадке в БГУ?-4

Также в обсуждении приняли участие студенты, работающая молодежь, члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей и Мингорсовета. На встрече выносились различные идеи и самые острые вопросы, которые волнуют юношей и девушек. Поступило и предложение использовать молодежный парламент как канал коммуникации.

Армия, образование и Конституция. Что ещё обсудили на диалоговой площадке в БГУ?-7

Илона Илларионова, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Важно, чтобы молодежь принимала участие в изменении основного закона нашей страны, но и также в изменении других законодательных актов и действительно вносила свои предложения в части дальнейшего развития и совершенствования молодежной политики в нашей стране. Потому что, как мы видим, мы не стоим на месте. Молодежь развивается, очень важна работа в интернет-пространстве. Нам нужно создавать различные каналы, чтобы мы доносили до молодежи действительно достоверную информацию.

Армия, образование и Конституция. Что ещё обсудили на диалоговой площадке в БГУ?-10

Дмитрий Белокопытов, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Предложений очень много, начиная от армии и заканчивая молодежным предпринимательством. Говорим о реформировании системы образования. Говорим о выделении молодежной политики в отдельный какой-то орган, который будет обеспечивать все отношения молодежи с другими министерствами и ведомствами.

Армия, образование и Конституция. Что ещё обсудили на диалоговой площадке в БГУ?-13

Молодежные диалоговые площадки стартовали в Минске 9 ноября. Они должны объединить студентов, преподавателей, парламентариев и представителей профильных ведомств для обсуждения дальнейшего курса страны. Подобные встречи пройдут не только в крупных городах, но и в малых населенных пунктах.

# Конституция # общество # Владимир Кухарев # Илона Илларионова # Дмитрий Белокопытов # Фотофакт

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