Армия, образование и Конституция. Что ещё обсудили на диалоговой площадке в БГУ?

Новости Беларуси. Вопросы службы в армии, предпринимательство и реформа системы образования. Такие вопросы молодежной политики обсуждались 12 ноября во время диалоговой площадки в БГУ с участием председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоит отметить, что в связи с введением противоэпидемиологического режима на встрече мэр уже был в маске. Поэтому от более тесного общения с журналистами пришлось отказаться.

Также в обсуждении приняли участие студенты, работающая молодежь, члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей и Мингорсовета. На встрече выносились различные идеи и самые острые вопросы, которые волнуют юношей и девушек. Поступило и предложение использовать молодежный парламент как канал коммуникации.

Илона Илларионова, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Важно, чтобы молодежь принимала участие в изменении основного закона нашей страны, но и также в изменении других законодательных актов и действительно вносила свои предложения в части дальнейшего развития и совершенствования молодежной политики в нашей стране. Потому что, как мы видим, мы не стоим на месте. Молодежь развивается, очень важна работа в интернет-пространстве. Нам нужно создавать различные каналы, чтобы мы доносили до молодежи действительно достоверную информацию.

Дмитрий Белокопытов, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Предложений очень много, начиная от армии и заканчивая молодежным предпринимательством. Говорим о реформировании системы образования. Говорим о выделении молодежной политики в отдельный какой-то орган, который будет обеспечивать все отношения молодежи с другими министерствами и ведомствами.