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«С ним очень легко беседовать, без напряга». Что рассказал журналист из Казахстана про Александра Лукашенко?

13 ноября 2020 18:24
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Новости Беларуси. Темы встречи Александра Лукашенко с политическими обозревателями Беларуси и зарубежья стали одними из самых обсуждаемых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости 13 ноября работали журналисты из пяти стран – Беларуси, Казахстана, Молдовы, России и Украины. В разговоре нет было закрытых тем, этот пункт глава государства обозначил в самом начале.

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Медийный босс из Казахстана не первый раз берет интервью у белорусского Президента. И каждый раз по-новому открывает для себя личность Лукашенко.

«С ним очень легко беседовать, без напряга». Что рассказал журналист из Казахстана про Александра Лукашенко?-1

Ерлан Бекхожин, председатель правления АО «Агентства «Хабар» (Казахстан):
Александр Григорьевич, я говорю, он всегда, когда я лично брал у него интервью, я ему тогда сразу сказал, что он очень интересен журналистам именно своей искренностью и своей эмоциональностью. Как-то с ним очень легко беседовать, без напряга. Для журналиста это, по-моему, не то что находка… Всегда интересно.

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# Интервью Александра Лукашенко # общество # Александр Лукашенко # Ерлан Бекхожин # Фотофакт

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