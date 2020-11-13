«С ним очень легко беседовать, без напряга». Что рассказал журналист из Казахстана про Александра Лукашенко?

Новости Беларуси. Темы встречи Александра Лукашенко с политическими обозревателями Беларуси и зарубежья стали одними из самых обсуждаемых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости 13 ноября работали журналисты из пяти стран – Беларуси, Казахстана, Молдовы, России и Украины. В разговоре нет было закрытых тем, этот пункт глава государства обозначил в самом начале.

Александр Лукашенко: даже если я один останусь, я буду бороться за то, что я создавал четверть века своими руками

Медийный босс из Казахстана не первый раз берет интервью у белорусского Президента. И каждый раз по-новому открывает для себя личность Лукашенко.