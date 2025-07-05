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Воевал против горных стрелков Гитлера и освобождал Кавказ. «Незабытые истории»

05 июля 2025 14:29
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Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

Героической историей прадедушки поделилась наша телезрительница.

Ханецкий Иван Казимирович – мой прадедушка по папиной линии. Родился в 1917 году, до 1939 проживал на территории Польши, Столбцовский район, деревня Халаимовщина.

После присоединения Западной Беларуси к СССР прадеда призвали на срочную военную службу на Кавказ. Служил в 58-й воинской части УВС. Однако демобилизацию в 1941 отменила Великая Отечественная война. Прослужил всю войну артиллеристом.

Воевал против горных стрелков Гитлера и освобождал Кавказ. «Незабытые истории»-1

Принимал участие в боевых действиях в рядах Красной армии на Кавказе, с 1942-1943 гг. воевал против горнострелковой дивизии «Эдельвейс» вермахта. Во время одного из сражений получил ранение, однако после выздоровления снова вернулся на передовую. 

По рассказам дедушки Чеслава (сына), Красная армия несла большие потери, но переломный момент наступил после начала призыва местных жителей в состав частей, воюющих в горах.

Прадедушка Иван был немногословен и не любил вспоминать о войне. За отвагу в боях был награжден медалями «За оборону Кавказа», «За Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны II степени.

# Великая Отечественная война

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