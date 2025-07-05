Воевал против горных стрелков Гитлера и освобождал Кавказ. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

Героической историей прадедушки поделилась наша телезрительница.

Ханецкий Иван Казимирович – мой прадедушка по папиной линии. Родился в 1917 году, до 1939 проживал на территории Польши, Столбцовский район, деревня Халаимовщина.

После присоединения Западной Беларуси к СССР прадеда призвали на срочную военную службу на Кавказ. Служил в 58-й воинской части УВС. Однако демобилизацию в 1941 отменила Великая Отечественная война. Прослужил всю войну артиллеристом.