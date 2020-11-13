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Александр Лукашенко: даже если я один останусь, я буду бороться за то, что я создавал четверть века своими руками

13 ноября 2020 17:04
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Новости Беларуси. 13 ноября Александр Лукашенко встретился с политическими обозревателями Беларуси и зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: даже если я один останусь, я буду бороться за то, что я создавал четверть века своими руками-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Простите меня за нескромность, я очень предан своему народу и своей стране. Я пришел из оппозиции к власти в очень тяжелые времена, когда национализм продолжал свой разгул в Беларуси. Это предки (они, правда, еще живы) тех, кто сегодня заваривает кашу изнутри. Это предки тех, на кого сегодня опираются внешние силы внутри Беларуси.

Сдаваться я не собираюсь, на колени я не встану, даже если останусь в одиночку. Я уже не единожды говорил так называемому своему окружению и всем тем, кто сегодня намертво стоит, защищая нашу Беларусь. Даже если я один останусь, я буду бороться – опять простите за нескромность – за то, что я создавал четверть века своими руками.

Александр Лукашенко: даже если я один останусь, я буду бороться за то, что я создавал четверть века своими руками-4

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