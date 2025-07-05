С первого фестиваля число гостей в Александрии выросло в 26 раз – посмотрели, как готовят праздник

Ярко и колоритно с поистине белорусским гостеприимством и по-настоящему народным размахом – Александрия сегодня снова встречает друзей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уникальный в мировом масштабе фестиваль, который за эти годы превратился в узнаваемый символ Беларуси. Это наш фестиваль и другого такого точно нет! Купальские гулянья развернулись на живописном берегу Днепра на малой родине нашего Президента. Этим вечером здесь по традиции ждут Александра Лукашенко.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Сотни людей, песни, улыбки, народные гулянья – праздник в Александрии на живописном берегу Днепра уже в 16-й раз собрал друзей со всей страны. И не только. Важно сказать, что за это время фестиваль стал по-настоящему знаковым событием, превратившись в один из главных культурных брендов Беларуси. Чтобы оценить его значимость и масштаб, достаточно оглянуться назад. На первую Александрию приехали около 3 000 гостей. Если подсчитать их количество в последние годы, то цифра выросла не в 2-3 раза, а в 26. Это яркое свидетельство того, насколько фестиваль полюбился людям.

Радость большого народного праздника с тысячами гостей, как с единой сплоченной семьей, разделит Президент. Для главы государства фестиваль в Александрии – событие особое, он проходит на малой родине главы государства, в местах, где все близко и дорого сердцу. Важен он еще и в более широком смысле, Александр Лукашенко очень трепетно и внимательно относится к нашему общему культурному наследию: это основа, без которой невозможно представить ни историю, ни государственность, ни в целом существования нации. Поэтому «Александрия собирает друзей» – это праздник, который не только про традиции, но и про то, как важно быть вместе, помнить свои корни и ценить дружбу и единство.