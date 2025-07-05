До +33, временами дожди и грозы – погода в Беларуси на неделю

А теперь о погоде в Беларуси на предстоящей неделе в программе «Плюс-минус»!

В начале недели с севера Польши ожидается перемещение малоактивного теплого атмосферного фронта. На большей части территории республики погода будет определять область повышенного атмосферного давления. Лишь по северу страны скажется влияние неустойчивых воздушных масс. Местами прогнозируются кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью понизится от +8 до +15. Днем по стране ожидается от +19 до +33.

В середине недели западные регионы окажутся под влиянием прохладных воздушных масс, а восточный и юго-восточный районы Беларуси преимущественно будут находиться в теплых воздушных массах южного происхождения. Временами на территории республики ожидаются дожди и грозы. При грозах в отдельных районах сильно порывистый ветер. В конце недели температура воздуха ночью составит от +11 до +22, днем от +17 до +31. Вернется умеренно теплая погода, а вероятность дождя значительно уменьшится.

Подробный прогноз по областям Беларуси: