Прямой эфир

«Не было даже повода начинать». Лукашенко озвучил детали Карабахского конфликта

17 декабря 2023 18:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Эта неделя показала, что Запад не теряет хватку, вокруг Беларуси и всего постсоветского пространства кружат вашингтонские ястребы и прицельно ищут уязвимые места. В нашей стране в 2024-м выборы, мы в целом входим в большой электоральный круг. А это всегда время, когда враги активизируются, и на это не жалеют ни средств, ни сил, ни методов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко отмечает, в Беларусь уже забрасывают не просто шпионов, а настоящих головорезов. Кажется, ну чем мы так насолили Западу? Живем тихо, мирно и претендуем только на свое – нам чужого не надо! Но дело не в нас. Любые союзы, интеграции на постсоветском пространстве как красная тряпка. Эту стратегию Вашингтон взял на вооружение сразу после распада СССР. США претят любые объединения, которые могут служить противовесом, поэтому и вбивает клин. Это сейчас происходит с Европейским союзом, от которого, кажется, ничего уже не осталось, кроме названия.

Эту же стратегию используют против Союзного государства Беларуси и России. Пытаются столкнуть лбами Лукашенко и Путина. Но мы не так наивны. Понимаем, что происходит вокруг. Кроме информационной накачки, есть и более значительные риски. Президент скажет, что планета близка к ядерной войне. Это не нагнетание. Отнюдь. Запад понимает, что в мире формируются новые центры притяжения, что его сила ослабевает, и что это сулит неизбежный конец. А безысходность отключает критическое мышление и часто толкает в бездну. И в этой ситуации роль спецслужб как никогда велика.

«Не было даже повода начинать». Лукашенко озвучил детали Карабахского конфликта-1

За этим можно наблюдать вечно, но только наблюдать, но не участвовать. Чтобы такие навыки демонстрировались лишь на учебных сборах или показательных выступлениях, зависит от эффективной работы спецслужб.

Большое интервью с Иваном Тертелем. Кто и как вербует террористов для атаки на Беларусь?

«Не было даже повода начинать». Лукашенко озвучил детали Карабахского конфликта-4

На неделе руководители спецслужб и разведок стран СНГ встретились в Минске. Это было 19-е заседание Совещания. Причем «Совещание» – название самой структуры СНГ, указывающее на саму совещательную суть. Паркетное мероприятие чекистов заметно оживило присутствие белорусского лидера.

Лукашенко: «Докатились до абсурда. Европейский фонд мира выделяет средства на войну в Украине». Подробнее здесь.

«Не было даже повода начинать». Лукашенко озвучил детали Карабахского конфликта-7

Еще свежа в памяти острая и правдивая речь Первого на планетарном климатическом саммите в Дубае, в сознании мирового сообщества отразилась сотнями тысяч лайков и положительных комментариев. Про запрос на справедливость Президент сказал и обращаясь с руководству спецслужб.

«Войны являются главным источником грязи на нашем континенте». Лукашенко назвал причины изменения климата.

«Не было даже повода начинать». Лукашенко озвучил детали Карабахского конфликта-10

За этой встречей следили пристально. А Президент ничего не скрывал. Все процессы назвал своими именами. Без завуалированных дипломатических терминов – постсоветское пространство по-прежнему в планах атак оппонентов из Лэнгли.

«Не было даже повода начинать». Лукашенко озвучил детали Карабахского конфликта-13

Украинский конфликт – элемент тактической победы западных спецслужб. Зеленский – не первопричина, он стал конечным звеном в проекте по превращению государства в антирусский таран. Зеленский, купаясь в лучах западного внимания, не заметил, как ведет страну к пропасти. Наш Президент неоднократно предупреждал – надо остановиться.

Пустовой: украинцев продали, но торги продолжаются. За сердце и разум каждого белоруса, россиянина, казаха! Подробности здесь.

«Не было даже повода начинать». Лукашенко озвучил детали Карабахского конфликта-16

Политические прогнозы Лукашенко сбываются. В Киеве кризис между политическим и военным руководство, на фронте – катастрофа. Вот и очередной месседж – не заклинание, а единственный выход. Только находясь в единстве, удастся предотвратить повторения украинского сценария.

«Не было даже повода начинать». Лукашенко озвучил детали Карабахского конфликта-19

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России:
Александр Григорьевич дал и очень полезные политические советы, как действовать в нынешней очень непростой обстановке.

«Не было даже повода начинать». Лукашенко озвучил детали Карабахского конфликта-22

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:
Наша линия относительно того, что мы должны быть интегрированы и должны помогать друг другу, должна выстраиваться с далеким прицелом на будущее. Потому что когда силы консолидированы и работают сообща, то в данном случае качественнее информация.

Киреев: Лукашенко – человек, который объединяет постсоветское пространство.

Между тем тренд на Запад не выходит из политической моды у некоторых партнеров по Содружеству. Неудивительно, что уши агентов влияния торчат среди причин многих конфликтов в зоне ответственности СНГ. Александр Лукашенко озвучил и некоторые детали Карабахского конфликта.

«Не было даже повода начинать». Лукашенко озвучил детали Карабахского конфликта-25

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Легко уйти, махнуть рукой, оторваться. Пристаканиться потом будет трудно. Да, допустили где-то ошибки, да, где-то не получилось – в Армении, Азербайджане. Давайте исправим это. Когда Алиеву задал вопрос: ты чем Армении поможешь? Тогда Алиев говорит: 5 миллиардов выделяем на восстановление Армении, заселяем свои эти пять районов. О Карабахе речь не шла, что это будет часть Азербайджана и так далее. Давайте этим путем пойдем. Я Ильхаму, встречаясь недавно, говорю: не было даже повода начинать или развязывать, как говорят, эту войну. Конечно, – говорит, – а какой повод. Вернули бы территории и так далее, обо всем бы договорились. Почему тогда не сделали? Не сделали.

«Не было даже повода начинать». Лукашенко озвучил детали Карабахского конфликта-28

Противостояние продолжается. Мы вынуждены реагировать, оборонятся. Западная коалиция наступает. И в целом на постсоветском пространстве, что касается Беларуси в частности.

Президент Беларуси: к нам забрасывают не просто шпионов, а уже агентов-террористов!

«Не было даже повода начинать». Лукашенко озвучил детали Карабахского конфликта-31

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Информационное давление будет усиливаться, потому что мы вступаем в предвыборную кампанию, она буквально сейчас будет разворачиваться. Государство всегда особенно уязвимо в этот период. И то, что такие попытки будут, особенно в информационном пространстве, киберпространстве, это несомненно.

«Не было даже повода начинать». Лукашенко озвучил детали Карабахского конфликта-34

Александр Тищенко:
Давить можно экономически, политически, идеологически, исторически в том числе. Допустим, мы уже начинаем слышать, как в Литве пытаются обвинить нас в том, что мы претендуем на Вильно, Вильнюс. Или поляки пытаются поднимать вопрос, что мы претендуем на Белосток.

«Не было даже повода начинать». Лукашенко озвучил детали Карабахского конфликта-37

Очередная разминка – предстоящая электоральная компания. Штабы беглых – лишь один из инструментов. Причем самый не эффективный. Они настолько себя дискредитировали, что все знают: они хотят не только власти, но и войны в нашей стране.

«Не было даже повода начинать». Лукашенко озвучил детали Карабахского конфликта-40

Андрей Лазуткин, политолог:
Люди, которые вчера обещали мирные перемены, обещают сегодня интервенцию, войну, нападение на Минск.

Ждать ли потепления – возможно. Но расслабляться точно не следует. Например, совсем недавно наши спецслужбы зафиксировали прибытие в страну представителей ЦРУ. Нет сомнения, как туристов. Именно в таком статусе лучше всего можно сполна оценить Беларусь. Впрочем, к встрече нетуристов мы тоже готовы.

# Государственная политика # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Сергей Нарышкин # Александр Тищенко # Ольга Лазоркина # Андрей Лазуткин

Другие новости рубрики

Все новости
Почему Украина взяла на себя ответственность за теракт на БАМе? Подробности дерзкой диверсии
17 декабря 2023 17:21

Почему Украина взяла на себя ответственность за теракт на БАМе? Подробности дерзкой диверсии

КПБ определила своих кандидатов в депутаты – для участия в выборах выдвинет более 50-ти человек
17 декабря 2023 11:28

КПБ определила своих кандидатов в депутаты – для участия в выборах выдвинет более 50-ти человек

Пустовой: украинцев продали, но торги продолжаются. За сердце и разум каждого белоруса, россиянина, казаха!
16 декабря 2023 15:46

Пустовой: украинцев продали, но торги продолжаются. За сердце и разум каждого белоруса, россиянина, казаха!