Эта неделя показала, что Запад не теряет хватку, вокруг Беларуси и всего постсоветского пространства кружат вашингтонские ястребы и прицельно ищут уязвимые места. В нашей стране в 2024-м выборы, мы в целом входим в большой электоральный круг. А это всегда время, когда враги активизируются, и на это не жалеют ни средств, ни сил, ни методов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александр Лукашенко отмечает, в Беларусь уже забрасывают не просто шпионов, а настоящих головорезов. Кажется, ну чем мы так насолили Западу? Живем тихо, мирно и претендуем только на свое – нам чужого не надо! Но дело не в нас. Любые союзы, интеграции на постсоветском пространстве как красная тряпка. Эту стратегию Вашингтон взял на вооружение сразу после распада СССР. США претят любые объединения, которые могут служить противовесом, поэтому и вбивает клин. Это сейчас происходит с Европейским союзом, от которого, кажется, ничего уже не осталось, кроме названия. Эту же стратегию используют против Союзного государства Беларуси и России. Пытаются столкнуть лбами Лукашенко и Путина. Но мы не так наивны. Понимаем, что происходит вокруг. Кроме информационной накачки, есть и более значительные риски. Президент скажет, что планета близка к ядерной войне. Это не нагнетание. Отнюдь. Запад понимает, что в мире формируются новые центры притяжения, что его сила ослабевает, и что это сулит неизбежный конец. А безысходность отключает критическое мышление и часто толкает в бездну. И в этой ситуации роль спецслужб как никогда велика.

За этим можно наблюдать вечно, но только наблюдать, но не участвовать. Чтобы такие навыки демонстрировались лишь на учебных сборах или показательных выступлениях, зависит от эффективной работы спецслужб. Большое интервью с Иваном Тертелем. Кто и как вербует террористов для атаки на Беларусь?

На неделе руководители спецслужб и разведок стран СНГ встретились в Минске. Это было 19-е заседание Совещания. Причем «Совещание» – название самой структуры СНГ, указывающее на саму совещательную суть. Паркетное мероприятие чекистов заметно оживило присутствие белорусского лидера. Лукашенко: «Докатились до абсурда. Европейский фонд мира выделяет средства на войну в Украине». Подробнее здесь.

Еще свежа в памяти острая и правдивая речь Первого на планетарном климатическом саммите в Дубае, в сознании мирового сообщества отразилась сотнями тысяч лайков и положительных комментариев. Про запрос на справедливость Президент сказал и обращаясь с руководству спецслужб. «Войны являются главным источником грязи на нашем континенте». Лукашенко назвал причины изменения климата.

За этой встречей следили пристально. А Президент ничего не скрывал. Все процессы назвал своими именами. Без завуалированных дипломатических терминов – постсоветское пространство по-прежнему в планах атак оппонентов из Лэнгли.

Украинский конфликт – элемент тактической победы западных спецслужб. Зеленский – не первопричина, он стал конечным звеном в проекте по превращению государства в антирусский таран. Зеленский, купаясь в лучах западного внимания, не заметил, как ведет страну к пропасти. Наш Президент неоднократно предупреждал – надо остановиться. Пустовой: украинцев продали, но торги продолжаются. За сердце и разум каждого белоруса, россиянина, казаха! Подробности здесь.

Политические прогнозы Лукашенко сбываются. В Киеве кризис между политическим и военным руководство, на фронте – катастрофа. Вот и очередной месседж – не заклинание, а единственный выход. Только находясь в единстве, удастся предотвратить повторения украинского сценария.

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России:

Александр Григорьевич дал и очень полезные политические советы, как действовать в нынешней очень непростой обстановке.

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

Наша линия относительно того, что мы должны быть интегрированы и должны помогать друг другу, должна выстраиваться с далеким прицелом на будущее. Потому что когда силы консолидированы и работают сообща, то в данном случае качественнее информация. Киреев: Лукашенко – человек, который объединяет постсоветское пространство. Между тем тренд на Запад не выходит из политической моды у некоторых партнеров по Содружеству. Неудивительно, что уши агентов влияния торчат среди причин многих конфликтов в зоне ответственности СНГ. Александр Лукашенко озвучил и некоторые детали Карабахского конфликта.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Легко уйти, махнуть рукой, оторваться. Пристаканиться потом будет трудно. Да, допустили где-то ошибки, да, где-то не получилось – в Армении, Азербайджане. Давайте исправим это. Когда Алиеву задал вопрос: ты чем Армении поможешь? Тогда Алиев говорит: 5 миллиардов выделяем на восстановление Армении, заселяем свои эти пять районов. О Карабахе речь не шла, что это будет часть Азербайджана и так далее. Давайте этим путем пойдем. Я Ильхаму, встречаясь недавно, говорю: не было даже повода начинать или развязывать, как говорят, эту войну. Конечно, – говорит, – а какой повод. Вернули бы территории и так далее, обо всем бы договорились. Почему тогда не сделали? Не сделали.

Противостояние продолжается. Мы вынуждены реагировать, оборонятся. Западная коалиция наступает. И в целом на постсоветском пространстве, что касается Беларуси в частности. Президент Беларуси: к нам забрасывают не просто шпионов, а уже агентов-террористов!

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Информационное давление будет усиливаться, потому что мы вступаем в предвыборную кампанию, она буквально сейчас будет разворачиваться. Государство всегда особенно уязвимо в этот период. И то, что такие попытки будут, особенно в информационном пространстве, киберпространстве, это несомненно.

Александр Тищенко:

Давить можно экономически, политически, идеологически, исторически в том числе. Допустим, мы уже начинаем слышать, как в Литве пытаются обвинить нас в том, что мы претендуем на Вильно, Вильнюс. Или поляки пытаются поднимать вопрос, что мы претендуем на Белосток.

Очередная разминка – предстоящая электоральная компания. Штабы беглых – лишь один из инструментов. Причем самый не эффективный. Они настолько себя дискредитировали, что все знают: они хотят не только власти, но и войны в нашей стране.