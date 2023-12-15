Большое интервью с Иваном Тертелем. Кто и как вербует террористов для атаки на Беларусь?

– Иван Станиславович, мы находимся на пороге важной избирательной кампании. Можно сказать, подошли к ней в плотную. А как бы вы охарактеризовали обстановку вокруг Беларуси, в нашей стране накануне и в период единого дня голосования в плане возможных провокаций? Какая обстановка вокруг Беларуси?

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

Я хотел бы подчеркнуть, что эти последние три года непростые для нашей страны. Если мы наблюдали в 2020-м, в начале 2021 года острую стадию, попытки вооруженного переворота в нашей стране, попытки изменить конституционный строй, в конечном итоге цели понятны: это геополитическое изменение ориентации нашей страны в регионе, в целом мире, то ничего не поменялось в плане целей нашего противника. Мы говорим о противнике. Просто это противостояние перешло в более скрытую фазу. Мы констатируем, что Запад в реализации своей концепции, выработанной ранее в отношении Республики Беларусь, зашел в тупик. Они это признают. В настоящее время тех целей, которые они стремились добиться в кратчайшее время, достичь не удалось. В ходе работы нашей контрразведки мы фиксируем прибытие иностранных дипломатов на нашу территорию, иногда разведчиков с различными целями. И интересна реакция, когда они посещают Минск, различные объекты. Недавно были сотрудники ЦРУ, буквально на днях, очень активно перемещались по Минску. И их удивление, что народ не голодает, транспорт работает, люди живут своей жизнью, в настроении. Ждут в настоящее время праздники. И это усиливает диссонанс той информации, теми представлениями, которые имеются в обществе западных государств. Не достигнуты санкционные цели. Наше государство развивается благополучно, экономика работает. Серьезные усилия страна, Президент лично предпринимает в диверсификации. А наша экономическая связь, вы знаете, очень плодотворные визиты главы государства в Китай, Ближний Восток, очень много стран Африки, серьезные намечены проекты. Мы знаем, они будут реализованы, приложим к этому усилия. И это говорит о том, что те цели, которые преследовались, не могут быть достигнуты. О работе белорусской разведки Я скажу как руководитель спецслужбы. Мы как-то делились этим с нашими западными коллегами, я читаю доклады, разведка у нас, немножко похвалюсь, работает внешняя разведка хорошо. Поэтому я читаю и оценки западных спецслужб, и доклады. И знаю, как обстоят дела в этом отношении. Эти доклады в основном базируются на оценках заинтересованных лиц. Заинтересованная лица – это те наши беглые граждане, которые находятся сейчас за рубежом, контактируют, представители работают на иностранные спецслужбы, но понятно, объективную информацию о ситуации нашей стране они дать не могут, поэтому решения на Западе принимаются понятно какие. Те, которые приводят к только каким-то конфликтным ситуациям.

В целом оценивая ситуацию в стране, я скажу, что никакие угрозы в настоящее время не сняты, они существуют, они перешли в стадию реализации в более скрытых формах. Стабильная обстановка, вместе с тем цели остаются прежними – изменение конституционного строя, изменение нашей геополитической ориентации, есть подзадачи. Первая задача, которая сейчас везде западными спецслужбами и политиками, формирующими кругами реализуется – это разрушение наших интеграционных и братских отношений с Российской Федерацией и с другими нашими братскими республиками, которые вышли из Советского Союза и сейчас являются самостоятельными государствами. Вторая задача – это воздействие на нашу белорусскую элиту, идет активный поиск лиц, который могли бы заменить тех, которые не оправдали. Мы знаем, что есть вильнюсский центр, что есть варшавский центр, сейчас киевский. Есть и другие лица, по оценкам западных спецслужб и соответствующих структур, они не оправдали тех средств, которые были в них выложены, сейчас идет активный поиск новых. В том числе из числа действующих лиц, связанных с руководством страны, необходимо добиться раскола элит. Мы об этом знаем, над этим работаем, этого раскола не будет. Зачем Западу необходим раскол среди белорусских силовых структур? Второе направление, которое отрабатывают наши силовые структуры, необходимо внести раскол в это единство силовых структур, эта работа проводится. Конечно, выборы 2024 года – важное событие в жизни нашей страны. Ими оценивается как определенный невысокий, по их данным, шанс изменить ситуацию нашей стране. Поэтому 2024 год – это год обкатки технологий для давления на нашу страну и изменения строя. И основной упор будут делать на дискредитацию выборов. Она уже началась. Выборы еще не прошли, а уже пошли лозунги. Но это отработанные программы, документы по действиям западных государств и по действиям этих центров подтверждаем. У нас есть, мы знаем по пунктам, как там ситуация будет развиваться. Она будет развиваться примерно следующим образом. Не все могу сказать. Дискредитация сейчас происходит, что выбора у белорусов якобы нет. Второе – это уже подготовлены порядка 350 так называемых независимых наблюдателей, подготовлены они в Грузии, в Литве, в Польше, некоторые другие государства готовят их за деньги спецслужб, которые проходят или отмываются через фонды.

Надо понимать, все деньги спецслужб, выделяются на переворот в нашей стране, просто через фонды заходят. Все ждут, что будет с так называемым разрабатываемым ими силовым вариантом. Мы неоднократно говорили, что на территории сопредельных государств формируются, готовятся с молчаливого согласия, где-то не с молчаливого, а при поддержке и непосредственном участии спецслужб этих государств – подготовка боевиков. Боевиков-террористов, боевиков, которые готовят совершение терактов на нашей территории и пытаются их совершить периодически, как известно из прессы, мы их пресекаем. Благодаря работе в том числе внешний разведки. Кто вербует террористов для атаки на Беларусь? Вопросы, связанные с попытками влияния через агентуру на наше общество, на наших граждан, формирование различного рода ячеек к различных структурах. К примеру, сейчас активно прорабатывают вопросы формирования ячеек на предприятиях и в вузах. Мы это тоже знаем, тоже над этим работаем, поэтому сценарий силовой. Кроме того, попытки сформирования так называемого координационного совета. Координационный совет, если в целом анализировать и представлять эту их идею, она примерно такая, что мы сформируем протопарламент за границей. Протопарламент в 2025 году должен основную задачу решить, а как дальше быть с лицами, которые после президентских выборов 2025 года потеряют какую-то поддержку и какое-то медийное значение условное. Поэтому есть такой житель Бобруйска, у него, кстати, мать и отец живут в Бобруйске. Мать работает в школе, фамилия его Либер. В EPAM работал, формирует какую-то электронную площадку. У них серьезные проблемы, они проанализировали, нет у них шанса. Даже среди беглых за границей они провели мониторинг: три процента только поддерживают эту идею. Можно говорить, что история возвращается к ним. Три процента у них даже за границей этой поддержки. Вместе с тем они надеются на то, что ситуацию как-то взорвет какое-то экстраординарное событие: серьезный теракт, это гибель людей, это возможность всколыхнуть опять. Единственное, что они говорят, в этой ситуации мы не должны совершить ошибки и сразу же приступить к вооруженному нападению на объекты, на воинские части, на инфраструктуру. Этот шанс они не исключают, но считают, что маловероятно. Мы этого, конечно, не допустим. Основные события будут происходить в 2025 году. Уже в настоящее время американцы проводят работу (ЦРУ, Госдеп). Мы знаем сотрудников ЦРУ пофамильно, работающих под дипломатическим прикрытием в посольствах Вильнюса, Варшавы, некоторые других государств. Благодаря работе нашей внешней разведки есть много сочувствующих граждан Литвы, Польши, американцев, поэтому что происходит, я подчеркну, на седьмом этаже Госдепа. Специалисты будут знать, что это такое. Мы знаем, что там формируется и какие планы в этом отношении.

Проводится работа по попытке консолидации всего под одним зонтиком: выделение средств, распределение этих средств, проекты, попытки как-то повлиять на ситуацию. Все выстраивается под 2025 год. Если мы берем работы этих центров заграничных, то в настоящее время основной вопрос, который они решают, это деньги. Они практически стоят на коленях. В Вашингтоне стоят на коленях, в Берлине недавно. Выпрашивают деньги, им эти деньги частично выделяют, частично не выделяют, есть серьезные вопросы к ним, связанные с хищениями. Я приведу примеры, есть такой Котов беглый. В свое время польская сторона замяла вопрос, он похитил из этих фондов больше 100 тысяч долларов. Полиция проводила разбирательство, была команда политическая. Эти деньги выделялись из фонда солидарности, который курировался одним из замов (и курируется, он еще работает), замминистра внутренних дел администрации Польши. Но была получена команда, поэтому я думаю, что польские власти, уже новые власти с этим вопросом разберутся, воровство есть. Это их беспокоит, пытаются поставить под контроль, понятно, что другая сторона этого не хочет. Зачем украинцам дестабилизировать ситуацию в Беларуси? – Иван Станиславович, хотелось бы задать вопрос, подробно остановиться на Украине, не секрет, что масло в огонь подливают именно украинские спецслужбы. Почему они заинтересованы в дестабилизации ситуации в нашей стране?

Иван Тертель:

Что происходит в Украине? Это череда ошибок. А ошибок, прежде всего, украинского руководства, наверное, начиная с 1991 года, ошибок фатальных, приведших к той ситуации, которая имеет место. Та власть, которая сейчас в Украине, она тоже несет очень большую ответственность. В Украине всегда говорили, к сожалению, это было так, власть сама по себе, а мы сами по себе. К чему это привело? Мы это видим, очевидно. Конечно, основная ответственность сейчас на нынешнем руководстве Украины. Мы были свидетелями и как спецслужба, которая обеспечивала безопасность переговорного процесса на нашей территории. Я, наверное, не открою тайны. Глава государства обозначал, лично он создал условия для того, чтобы три раунда переговоров на нашей территории произошли. Это он разговаривал с Зеленским, несмотря на тяжелую ситуацию, там был серьезный прогресс. В одном случае на Гомельщине были переговоры, два раунда прошли на Брестчине. Были достигнуты конкретные результаты. Результаты позволяли учесть интересы всех сторон. Были найденны развязки по всем вопросам, которые устроили и российскую, и украинскую сторону. Каждая из сторон пошла на какой-то компромисс. У украинской стороны появились советчики. Советчики, понятно, Борис Джонсон и некоторые другие. Было принято решение. Цена этого решения – сотни тысяч погибших. Десятки тысяч, а и то и более пропавших без вести, наверное, миллионы искалеченных. И за это надо будет рано или поздно нести ответственность. И я думаю, ситуация, по нашим оценкам – КГБ Республики Беларусь, для Украины существенно ухудшается. Какая ситуация в украинском обществе по данным разведки? Те планы и те обещания, которые были даны руководству Украины со стороны Запада, не выполняются или были нереальные. Недавно было в Риге совещание послов ЕС с министром иностранных дел Латвии. И я, чтобы полностью не цитировать, скажу, это должностное лицо Латвии сказало в очень доверительном кругу, что воевать руками Украины гораздо дешевле, чем это делать самому, давайте на этом концентрироваться. Вот вся идеология. Фактически те, кто стоят в тени этих процессов, мало чем рискуют. А для Украины эти последствия очень тяжелые. По нашим оценкам, год-полтора это крайне тяжело для Украины. Тенденции видны на поле боя. Есть истощение серьезное личное состава, вопросы мобилизации. Мы знаем ситуацию на Западной Украине очень хорошо. Мы знаем ситуацию в элитах Украины очень хорошо. Там нарастают процессы тревожные для руководства Украины. Но это видно даже по их поведению. Что касается наших белорусско-украинских отношений, не мы были виновниками того, что происходит. Не мы инициировали или организовали теракты Автуховича. Я скажу даже, что мы пытались нормально беседовать с украинцами, и я лично такие посылы направлял, ссылаясь на братские отношения между народами. Но это была глухая стена.