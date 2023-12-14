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Президент Беларуси: к нам забрасывают не просто шпионов, а уже агентов-террористов!

14 декабря 2023 17:46
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Новости Беларуси. После большого политического турне и масштабных экономических договоренностей Александр Лукашенко погрузился в повестку госбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 декабря во Дворце Независимости Президент встретился с главами разведывательных ведомств и спецслужб стран СНГ, которые приехали в Минск, чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества.

Президент Беларуси: к нам забрасывают не просто шпионов, а уже агентов-террористов!-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
К нам забрасывают не просто шпионов, а уже агентов-террористов. Пытаются создать экстремистские ячейки, формируют некие полки из наших беглых, привлекают наемников. Ничего не сгущаю. Подробности

Понятно, что этот «санитарный кордон» – на тысячу километров окно получилось. Балкон, окно – кто как называет. Понятно, что будут постоянно его стремиться обрезать, чтобы выйти туда через Смоленск, как всегда, к Москве. Откровенно говорю: этого позволить мы не можем и будем всячески со своими союзниками придерживаться этой линии.

Ладно, против России – там Украина, еще что-то… Мы-то чего им должны? Мы НАТО чего должны? Мы тихо, спокойно живем, никому не мешаем. Я недавно общался с вашими коллегами из всех ведущих стран – руководителями спецслужб. Я им задавал прямо вопрос: вы от нас чего хотите? Вы что, не знали, что мы с Россией заключили договор, что у нас самое тесное военно-политическое сотрудничество?

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# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

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