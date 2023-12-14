Лукашенко: «Докатились до абсурда. Европейский фонд мира выделяет средства на войну в Украине»

Новости Беларуси. После большого политического турне и масштабных экономических договоренностей Александр Лукашенко погрузился в повестку госбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 декабря во Дворце Независимости Президент встретился с главами разведывательных ведомств и спецслужб стран СНГ, которые приехали в Минск, чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы продолжаем развивать мирное стабильное государство (для этого делаем все), основанное на принципах социальной справедливости. Запрос большой на справедливость сейчас в наших государствах. Но, к сожалению, ситуация вокруг нас не становится безопаснее. Растет напряженность в различных регионах планеты. Некоторые тлеющие конфликты переходят в горячую фазу, повсеместно развязываются гибридные прокси-войны. И не только прокси. Полностью деградировали иные международные структуры – от ОБСЕ и Организации по запрещению химического оружия до Международной организации Красного Креста. Удивительно. Они превратились в площадки для демагогии и инструменты для обслуживания и реализации интересов глобальных игроков. Притом тратим огромные деньги на разного рода конференции, понимая, что они ничего не дадут. Последняя в Дубае прошла. Докатились до абсурда. Европейский фонд мира выделяет средства на войну в Украине.