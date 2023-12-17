Почему Украина взяла на себя ответственность за теракт на БАМе? Подробности дерзкой диверсии

В начале СВО Запад надеялся, что Россия полностью ослабнет в результате боевых действий и сдаст позиции в регионе, что откроет пути подступа к Китаю, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но уже сейчас понятно, план провалился. Но Украина из последних сил пытается еще всплыть, демонстрируя свою решительность. И в потугах безысходности прибегает к радикальным мерам. О вербовках, дерзких диверсиях и других способах подрывной деятельности Киева расскажет Константин Герцев.

Эта новость как будто невзначай проскользнула мимо большинства белорусских медиа. И вроде бы все вполне закономерно, где мы, а где БАМ. В ночь на 30 ноября в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали загорелась цистерна с топливом. На первых порах режим тишины поддержали и российские СМИ, но второй взрыв за сутки прорвал информблокаду. Первыми о пожарах в Бурятии заговорили в Киеве, причем со ссылкой на источники из СБУ. Те утверждали о причастности украинских спецслужб к взрывам на ж/д.

Александр Беляев, политолог, ветеран силовых структур (Россия):

Похвастаться на фронте Украине нечем, на международной арене – тем более нечем. Вы, наверное, видели, великолепное выступление совместное Байдена с Зеленским, когда Байден счел необходимым высморкаться, поэтому, естественно, Украине нужны победы. Они всячески стремятся убедить народ, что они продолжают идти «шляхам перамог». Поэтому они за некую стратегическую инициативу, за победу выдают террористические акты.

По горячим следам ФСБ России задержала подозреваемого в терактах на БАМе. Им оказался 52-летний гражданин Беларуси Сергей Еремеев. Тот в свою очередь признался, что «горячее» предложение подработать получил от приятеля из Литвы. В октябре ему передали не менее семи взрывных устройств, которые он и привез в Россию через Дальний Восток, за что также получил деньги. Тертель: мы концентрируемся на пресечении деятельности структур с беглыми.

Сергей Еремеев, обвиняемый:

Он объяснил, что это магнитные мины, чтобы взорвать какой-нибудь состав и остановить движение на БАМе. Я согласился, доехал до Северо-Байкальска, установил устройство.

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

Наш гражданин житель витебского региона, бывший работник «Нафтана» причастен к совершению этого преступления. Мотивы у него прежде всего корыстные. Кроме того, у него мотив – перевернутые сознание и представление о ценностях. Это далеко не первый случай, когда СБУ вербует белорусов. Уроженец Столинского района Павел Вабищевич сам вышел на связь с украинскими спецслужбами.