КПБ определила своих кандидатов в депутаты – для участия в выборах выдвинет более 50-ти человек
Новости Беларуси. Своих претендентов определила сегодня, 17 декабря, Коммунистическая партия Беларуси. Для участия в выборах политическое объединение выдвинет более 50-ти человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это пул самых активных участников КПБ. Средний возраст кандидатов – 48 лет. В числе тех, у кого есть шансы заняться парламентской деятельностью, 14 женщин.
В ходе внеочередного съезда также утверждена выборная платформа Коммунистической партии. Она включает в себя широкий спектр вопросов: от геополитической ситуации до общественно-политической обстановки внутри страны.
Рассмотрели и другие вопросы участия КПБ в избирательной кампании. Так, участники сформировали обращение к избирателям, а также определили основные цели и задачи партии в электоральный период.
Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета Компартии Беларуси:
Мы, коммунисты, не только словами, но и делом осуществляем посыл нашему обществу в решении конкретных практических задач в части политического, экономического, социального устройства – все, что интересует наших граждан. И с этим посылом мы, соответственно, идем сегодня к нашим делегатам съезда.
Напомним, единый день голосования пройдет 25 февраля – впервые в истории нашей страны. Избирателям предстоит определить депутатов всех уровней – от нижней палаты парламента до местных советов.
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