Новости Беларуси. Своих претендентов определила сегодня, 17 декабря, Коммунистическая партия Беларуси. Для участия в выборах политическое объединение выдвинет более 50-ти человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это пул самых активных участников КПБ. Средний возраст кандидатов – 48 лет. В числе тех, у кого есть шансы заняться парламентской деятельностью, 14 женщин.

В ходе внеочередного съезда также утверждена выборная платформа Коммунистической партии. Она включает в себя широкий спектр вопросов: от геополитической ситуации до общественно-политической обстановки внутри страны.

Рассмотрели и другие вопросы участия КПБ в избирательной кампании. Так, участники сформировали обращение к избирателям, а также определили основные цели и задачи партии в электоральный период.