Пустовой: украинцев продали, но торги продолжаются. За сердце и разум каждого белоруса, россиянина, казаха!

Евгений Пустовой, СТВ: Простите, боррелевский сад не привлекателен. Поэтому заманчивой делают туда дорогу. Умело создают красочную картинку. Фейки масштабов яркой западной цивилизации. И здесь хороши любые средства. Ведь музыка и кино – это не индустрия и не только бизнес. Это идеология. Наши соседи-украинцы купились. Их продали. Но торги ведь продолжаются. За сердце и разум каждого белоруса, россиянина, казаха. Шпионаж и вербовка. Это не только в кино. Это может происходить прямо сейчас. В медийной повестке работа спецслужб.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Украинцы считают, что они победят, – это глупость. Невозможно победить ядерную державу. Если российское руководство поймет, что ситуация угрожает распадом России, будет применено самое страшное оружие. Этого допустить нельзя! Но опасно третье: эти люди, которые не понимают, за что воюют, на линии соприкосновения договорятся! Люди на фронте не хотят воевать. Те националисты, нацмены, фашисты, которых мы называли так, их уже нет. К сожалению, это тоже были люди. Их нет! Кто воюет? Воюют мобилизованные. Но представьте себя на фронте. От земли до воздуха, до Господа Бога какую проблему ни возьми – одно: мир, мир и мир! И надо идти на эти переговоры, идти напрямую, не ожидать посредников ни с Запада, ни с Востока! Надо понимать Украине, а может быть, и России в том числе, хотя мощь тут экономическая несоизмерима, что, если завтра в какой-нибудь части планеты, а искрит везде, вспыхнет малейший конфликт, про Украину забудут, никто им не привезет и не даст оружие. И что тогда?

Евгений Пустовой:

Первый же первым предупреждал Зеленского. И не раз. И по закрытым каналам связи, и публично. Так и случилось. Между политическим и военным руководством кризис, на фронте – катастрофа.

Нарышкин: Зеленский запретил себе и всем своим подчинённым говорить с россиянами о мире.

Сразу отвечаю, зачем я начал с Украины. Потому что если бы в 20-м ОМОН убрали с улиц, пропагандистов – с эфира, результаты выборов вообще убрали бы, то Украина была бы не по телевизору, а вокруг нас. Украину спасет мир. Как мириться? Да, как Япония с США. Американские ястребы за тысячи километров прилетели, чтобы первыми в мире и пока последними применить против мирных городов ядерные бомбы. Показать свою силу, сжигая ядером беззащитных женщин и детей. Белорусам эта боль близка. А русские пришли защитить своих людей, которых сжигали костры националистической инквизиции. Улавливаете разницу. И еще – снова о кино. Мы же так восхищались голливудскими историями, в которых американцы спасают своего Райана. Неплохо – да. Так вот и русские пришли спасать десятки и сотни тысяч своих людей.