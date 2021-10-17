Нашумевшее фото пустого Дворца Независимости и опоздание Путина. Самое интересное о саммитах СНГ и ЕАЭС

Новости Беларуси. Сразу два саммита на высшем уровне. И как бы лидеры не рассчитывали на очную встречу, пандемия расставляет свои акценты. Что до евразийской экономической интеграции, повестка заметно оживилась. Это отметил наш Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Среди основных приоритетов – совместная работа в сфере продовольственной безопасности, развитие импортозамещения и промкооперации. То есть все то, что отражается на каждом из нас. Купим ли мы более дешевые товары, произведенные в ЕАЭС, будем ли ездить друг к другу в гости и проще ли станет вести бизнес? Илона Волынец, СТВ:

Что касается пространства СНГ, свое председательство в Содружестве Беларусь завершает в преддверии 30-летия организации. Юбилей на фоне непростой международной обстановки и экономического давления. Повысить роль СНГ как регионального игрока можно, только если все участники Содружества смогут объединить усилия. Юлия Бешанова готова подвести итоги прошедших саммитов. «Пул Первого» на неделе публиковал фото пустого Дворца Независимости с комментарием, мол, здесь могли бы стоять флаги, лежать ковровые дорожки и работать десятки журналистов.

Юлия Бешанова, СТВ:

Нынешняя неделя ознаменована сразу двумя видными политическими событиями – саммиты на высшем уровне в формате ЕАЭС и СНГ. Лидеры экономической пятерки говорили о том, как развивать интеграцию в условиях внешних вызовов. Главы государств СНГ обсуждали схожие темы. Вывод сделали один: держаться вместе в нынешние времена – лучшее из возможных решений. Лукашенко: важно стимулировать более продвинутые формы кооперации путем создания наднациональных евразийских компаний. Читайте здесь. Начнем с ЕАЭС. Вспомним, что это проект, который охватывает почти одну шестую часть мировой суши. Говорили лидеры об интеграции в условиях внешних вызовов, той же пандемии, например. И, кстати, именно из-за нее в очередной раз был выбран формат видеосаммита. Это как раз о той фотографии с пустым Дворцом Независимости, которую все обсуждали. Знаете, какой нюанс отметили все участники? Владимир Путин в трансляцию включился первым. Такое действительно очень редко бывает. Ну, правда, на саммите СНГ все вернулось на круги своя. Президент Российской Федерации традиционно прибыл последним. Время ожидания – ровно шесть минут. Александр Григорьевич на правах хозяина мероприятия на этот факт указал.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Регламент перебрали всего лишь на шесть минут. Мы уложились в два часа нашей работы. Итак, Евразийский экономический союз. За аббревиатурой скрывается вполне ощутимое на практике содержание. Это и общий рынок труда с взаимным признанием дипломов, и возможность работать без всяких разрешений. Плюс единое таможенное регулирование и свободное передвижение товаров. Но даже за пасторальной картинкой скрываются некоторые проблемы. По обыкновению Александр Лукашенко о них говорит прямо. Как и о приоритетах развития интеграции. Президент Казахстана: наши рынки чувствуют давление растущих мировых цен, острота проблемы будет нарастать. Подробности тут.

Евразийский экономический союз доказал свою эффективность в нынешних условиях за последние годы. Об этом на саммите заявили лидеры пяти стран, входящих в объединение. Пандемия и экономические трудности, связанные с ней, были приумножены еще и недобросовестной конкуренцией со стороны некоторых западных стран – теми же санкциями. Путин: санкции используют не только как инструмент недобросовестной конкуренции, но и для подрыва правительств. Читайте здесь.

И если России жить под санкциями – дело привычное, то мы впервые столкнулись с таким масштабным давлением. Выручили союзники. Беларусь активно поддерживает идею создания полноценного общего рынка энергоресурсов. Евразийский экономический союз переходит к следующему этапу формирования рынка нефти и нефтепродуктов, документ уже подписан. Лукашенко: при создании общего рынка энергоресурсов необходимо учитывать интересы всех государств ЕАЭС. Читайте здесь. Ключевых документов на саммите было принято два. Тут ремарка, о которой белорусский Президент скажет за закрытыми дверями: если бы встретились лично, спорных моментов было бы еще меньше, а решений принятых – больше. Кстати, несмотря на все ковидные и не только проблемы, товарооборот внутри союза с начала 2021 года вырос.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении:

Устранение препятствий во взаимной торговле в ЕАЭС является одним из приоритетов союза, цель которого – обеспечить функционирование внутреннего рынка без изъятий и ограничений.

Садыр Жапаров, президент Кыргызстана:

За время функционирования союза произошли важные положительные экономические изменения. Совместными усилиями преодолеваются препятствия на внутреннем рынке ЕврАзЭС.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:

Важно развивать потенциал трансграничных транспортных артерий и логистических хабов. Сопряжение Евразийского экономического союза с инициативой «Пояса и пути» и формирование современной логистической инфраструктуры значительно усилят экономическое влияние союза на мировые товарные потоки. Президент Казахстана в качестве практического примера сотрудничества привел ситуацию с российской вакциной, когда общими усилиями справляемся с пандемией. Премьер-министр Армении поддержал курс на цифровизацию, которая в перспективе уберет бюрократические барьеры в торговле. К тому же пять стран будут совместно реализовывать программу экологической безопасности.

Андрей Слепнев, член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК:

Темы достаточно многочисленные. Это и обмен технологиями, доступность технологий соответствующих, это развитие различных «зеленых» видов энергии и низкоуглеродной энергии, включая и водородные проекты, атомную энергетику, гидрогенерацию. Эффективное использование традиционных источников, о чем сегодня много говорят в связи с энергетическим кризисом. Кроме того, речь шла и о других технологических решениях в самых разных сферах – и в транспорте, и в ЖКХ, и в сельском хозяйстве. В итоге развитие Евразийского экономического союза в нынешние времена и условия выглядит все более актуальным. Но и СНГ со счетов никто не сбрасывает. Буквально на следующий день президенты обсуждали будущее союза. Если коротко, говорили о создании зоны свободной торговли и значении русского языка – великий и могучий остается главным инструментом общения на постсоветском пространстве. Угрозы на южных рубежах и мирная миссия в Нагорном Карабахе – эти темы не остались без внимания. На правах председателя СНГ Александр Лукашенко поздравил участников онлайн-встречи с наступающим 30-летним юбилеем Содружества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В той критической ситуации создание такого интеграционного, можно сказать, «купола», укрывшего бывшие союзные республики от хаоса и экономического коллапса, было, скорее всего, решением верным. За три десятилетия Содружество прошло непростой путь становления и стало признанной международным сообществом региональной организацией. Закрытых тем нет. Самое важное о заседании Совета глав государств СНГ 15 октября. Подробности тут. Конфликт в Нагорном Карабахе по-прежнему одна из самых горячих тем в формате СНГ. И, судя по выступлениям лидеров Армении и Азербайджана, претензий у государств друг к другу по-прежнему много. Но главное в этой истории то, что удалось оставить кровопролитие.

Владимир Путин, президент России:

Все это еще раз подтверждает наши мудрости российские по поводу того, что плохой даже мир лучше, чем хорошая война, всякая ссора красна миром и так далее. Собственно, ключевая роль Содружества Независимых Государств и состоит как раз в том, чтобы обеспечивать условия для мирного сотрудничества и совместной работы ради процветания и развития наших стран, повышения благосостояния наших граждан.