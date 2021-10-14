Лукашенко: при создании общего рынка энергоресурсов необходимо учитывать интересы всех государств ЕАЭС

Новости Беларуси. Интеграционная повестка ЕАЭС заметно оживилась. Об этом заявил Александр Лукашенко 14 октября, обращаясь к участникам заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внешнеполитические вопросы, как бы ни был велик соблазн их обсудить, в сторону. Все внимание экономическим аспектам сотрудничества. На правах хозяина площадки (пусть и в формате онлайн) Александр Лукашенко первым берет слово. На повестке создание общего рынка энергоресурсов.