Лукашенко: при создании общего рынка энергоресурсов необходимо учитывать интересы всех государств ЕАЭС
Новости Беларуси. Интеграционная повестка ЕАЭС заметно оживилась. Об этом заявил Александр Лукашенко 14 октября, обращаясь к участникам заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Внешнеполитические вопросы, как бы ни был велик соблазн их обсудить, в сторону. Все внимание экономическим аспектам сотрудничества. На правах хозяина площадки (пусть и в формате онлайн) Александр Лукашенко первым берет слово. На повестке создание общего рынка энергоресурсов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это, напомню, формирование общего рынка газа, в частности вопросы ценообразования и транспортировки. Нам предстоит принять один из ключевых документов нашей встречи – решение о переходе ко второму этапу создания общих рынков нефти и нефтепродуктов. Он предполагает подготовку до 2023 года проектов правил торговли и правил биржевых торгов этими продуктами. При этом, стремясь к созданию общего рынка энергоресурсов, необходимо учитывать интересы всех государств – членов нашего союза.
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