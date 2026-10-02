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Новости по тегу #Андрей Слепнев

Что обсуждали премьер-министры стран ЕАЭС в Минске? Главное
02 октября 2026 17:05

Что обсуждали премьер-министры стран ЕАЭС в Минске? Главное

От АПК до логистики: какие сферы экономики обсуждают главы правительств на межправсовете в Минске?
02 октября 2026 10:57

От АПК до логистики: какие сферы экономики обсуждают главы правительств на межправсовете в Минске?

Форум ЕАЭС захватывает международное внимание! Какие страны проявляют интерес к Союзу?
26 июня 2025 14:24

Форум ЕАЭС захватывает международное внимание! Какие страны проявляют интерес к Союзу?

Министр по торговле ЕЭК рассказал, к чему стремятся страны союза
30 января 2025 18:02

Министр по торговле ЕЭК рассказал, к чему стремятся страны союза

Игорь Петришенко представит Минск на заседании Совета ЕЭК
23 июня 2023 06:54

Игорь Петришенко представит Минск на заседании Совета ЕЭК

«Бизнес понимает, что союз – это уже данность». В ЕАЭС принята дорожная карта по повышению устойчивости экономик стран союза
18 апреля 2022 15:32

«Бизнес понимает, что союз – это уже данность». В ЕАЭС принята дорожная карта по повышению устойчивости экономик стран союза

«Эта интеграция набирает обороты». Чего достигла Евразийская экономическая комиссия за 10 лет работы?
02 февраля 2022 10:46

«Эта интеграция набирает обороты». Чего достигла Евразийская экономическая комиссия за 10 лет работы?

Нашумевшее фото пустого Дворца Независимости и опоздание Путина. Самое интересное о саммитах СНГ и ЕАЭС
17 октября 2021 18:58

Нашумевшее фото пустого Дворца Независимости и опоздание Путина. Самое интересное о саммитах СНГ и ЕАЭС

Андрей Слепнёв о внешнеторговых связях Беларуси: «У нас большие возможности на африканском рынке»
20 сентября 2021 17:30

Андрей Слепнёв о внешнеторговых связях Беларуси: «У нас большие возможности на африканском рынке»

Игорь Петришенко высказался о санкционном давлении на Беларусь: «Мы градировали на три группы вопросы»
20 сентября 2021 17:27

Игорь Петришенко высказался о санкционном давлении на Беларусь: «Мы градировали на три группы вопросы»

«Знаковое для страны». Беларусбанк подписал соглашение о сотрудничестве с Российским экспортным центром
21 августа 2019 18:55

«Знаковое для страны». Беларусбанк подписал соглашение о сотрудничестве с Российским экспортным центром

В рамках заседания Евразийской экономической комиссии высокие гости поздравили наших спортсменов с медалями
18 февраля 2014 12:20

В рамках заседания Евразийской экономической комиссии высокие гости поздравили наших спортсменов с медалями