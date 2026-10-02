Новости по тегу #Андрей Слепнев

На заседании межправительственного совета обсудили 15 важнейших вопросов: от укрепления внутренних экономических связей и кооперации в сфере АПК до масштабного развития логистических коридоров.
Один из приоритетов – цифровизация экономики. Речь идет о выпуске элементной базы, создании дата-центров, развитии энергетики и искусственного интеллекта.
Союз приносит выгоду каждому отдельному участнику. Это ощутили как госпредприятия, так и бизнес. Темпы экономического роста в интеграционном объединении существенно превосходят среднемировые показатели, выросли и объемы взаимной торговли.
Странам ЕАЭС необходимо оперативно выстраивать торговые альянсы с ключевыми партнерами.
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