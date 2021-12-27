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«Мы в принципе уничтожили зародыши бчб-нацизма, бчб-фашизма». Эксперты подвели главные политические итоги 2021 года

27 декабря 2021 19:32
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Новости Беларуси. До референдума по Конституции запущен обратный отсчет. Новеллы Основного закона отправились на общественные чтения. Главное, что нужно знать жителям Беларуси об этом событии. В студии ток-шоу «По существу» собралась эксперты, которые обсудили насущные общественные проблемы.

«Мы в принципе уничтожили зародыши бчб-нацизма, бчб-фашизма». Эксперты подвели главные политические итоги 2021 года-1

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Надо действительно признать, что итоги этого года говорят о том, что, во-первых, Александр Григорьевич Лукашенко, проявив лучшие качества национального лидера, остановил фашиствующую демократию на границах нашей страны. Второе – очень важный итог для нас – благодаря и всем присутствующим здесь, и политической воле Президента, силовым структурам, наши звездам, как Кирилл Владимирович, Эйсмонт, Марков, Азаренок, Шепет, Жук… Мы в принципе уничтожили зародыши бчб-нацизма, бчб-фашизма. Это надо понимать. Мы поймем это через год. Не просто так мы долбили весь этот год. И очень важно, что белорусская нация, пройдя горнила унижений со всех сторон, шантажа, давления, она состоялась. Это тоже важный посыл. И все, что заложено в этом проекте Конституции, об этом как раз и речь. И референдум это подчеркивает.

«Мы в принципе уничтожили зародыши бчб-нацизма, бчб-фашизма». Эксперты подвели главные политические итоги 2021 года-4

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
А дата референдума не зря же называется чуть ли не последней датой, когда они что-то смогут сделать. Вывести народ на улицу, якобы доказать, что их много, пойти, проголосовать как-то не так, скрутить эти бумажки.

Николай Щекин:
Кстати, о Союзном государстве. Ведь обновленный формат Союзного государства в этом году… Вы думаете, они не злятся на это? Они готовы задушить голыми руками. Но есть Лукашенко, есть мы, поэтому ничего не получится.

«Мы в принципе уничтожили зародыши бчб-нацизма, бчб-фашизма». Эксперты подвели главные политические итоги 2021 года-7

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Мы тут сокрушались, что пакет санкций очередной. А когда признавали один из референдумов? Никогда. У нас построена атомная электростанция, у нас новые электромобили. И для того чтобы повысить конкурентную способность нашей страны в будущем, мы переходим к новой Конституции, возможно. Народ примет решение.

Николай Щекин:
Почему многие люди и говорят на встречах: передайте Президенту, пусть остается дальше. Просим вас остаться дальше.

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