«Мы в принципе уничтожили зародыши бчб-нацизма, бчб-фашизма». Эксперты подвели главные политические итоги 2021 года

Новости Беларуси. До референдума по Конституции запущен обратный отсчет. Новеллы Основного закона отправились на общественные чтения. Главное, что нужно знать жителям Беларуси об этом событии. В студии ток-шоу «По существу» собралась эксперты, которые обсудили насущные общественные проблемы.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Надо действительно признать, что итоги этого года говорят о том, что, во-первых, Александр Григорьевич Лукашенко, проявив лучшие качества национального лидера, остановил фашиствующую демократию на границах нашей страны. Второе – очень важный итог для нас – благодаря и всем присутствующим здесь, и политической воле Президента, силовым структурам, наши звездам, как Кирилл Владимирович, Эйсмонт, Марков, Азаренок, Шепет, Жук… Мы в принципе уничтожили зародыши бчб-нацизма, бчб-фашизма. Это надо понимать. Мы поймем это через год. Не просто так мы долбили весь этот год. И очень важно, что белорусская нация, пройдя горнила унижений со всех сторон, шантажа, давления, она состоялась. Это тоже важный посыл. И все, что заложено в этом проекте Конституции, об этом как раз и речь. И референдум это подчеркивает.