«Мы в принципе уничтожили зародыши бчб-нацизма, бчб-фашизма». Эксперты подвели главные политические итоги 2021 года
Новости Беларуси. До референдума по Конституции запущен обратный отсчет. Новеллы Основного закона отправились на общественные чтения. Главное, что нужно знать жителям Беларуси об этом событии. В студии ток-шоу «По существу» собралась эксперты, которые обсудили насущные общественные проблемы.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Надо действительно признать, что итоги этого года говорят о том, что, во-первых, Александр Григорьевич Лукашенко, проявив лучшие качества национального лидера, остановил фашиствующую демократию на границах нашей страны. Второе – очень важный итог для нас – благодаря и всем присутствующим здесь, и политической воле Президента, силовым структурам, наши звездам, как Кирилл Владимирович, Эйсмонт, Марков, Азаренок, Шепет, Жук… Мы в принципе уничтожили зародыши бчб-нацизма, бчб-фашизма. Это надо понимать. Мы поймем это через год. Не просто так мы долбили весь этот год. И очень важно, что белорусская нация, пройдя горнила унижений со всех сторон, шантажа, давления, она состоялась. Это тоже важный посыл. И все, что заложено в этом проекте Конституции, об этом как раз и речь. И референдум это подчеркивает.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
А дата референдума не зря же называется чуть ли не последней датой, когда они что-то смогут сделать. Вывести народ на улицу, якобы доказать, что их много, пойти, проголосовать как-то не так, скрутить эти бумажки.
Николай Щекин:
Кстати, о Союзном государстве. Ведь обновленный формат Союзного государства в этом году… Вы думаете, они не злятся на это? Они готовы задушить голыми руками. Но есть Лукашенко, есть мы, поэтому ничего не получится.
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Мы тут сокрушались, что пакет санкций очередной. А когда признавали один из референдумов? Никогда. У нас построена атомная электростанция, у нас новые электромобили. И для того чтобы повысить конкурентную способность нашей страны в будущем, мы переходим к новой Конституции, возможно. Народ примет решение.
Николай Щекин:
Почему многие люди и говорят на встречах: передайте Президенту, пусть остается дальше. Просим вас остаться дальше.
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