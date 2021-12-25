Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с юбилеем. О чём ещё президенты говорили по телефону?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Ильхамом Алиевым. 24 декабря президент Азербайджана праздновал 60-летие, с чем глава нашего государства поздравил его лично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, Президент Беларуси поблагодарил своего коллегу за позицию и дружескую поддержку нашей страны на саммите «Восточного партнерства». В свою очередь Ильхам Алиев проинформировал Александра Лукашенко о ситуации в Нагорном Карабахе, рассказал, как идет процесс восстановления региона.

Напомним, наш Президент предлагал помочь, если будет такая необходимость. Конечно, затронули лидеры белорусско-азербайджанские отношения. Продолжить обсуждение договорились уже лично на предстоящем саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Туда Александр Лукашенко отправится с двухдневным визитом во вторник, 28 декабря.