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Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с юбилеем. О чём ещё президенты говорили по телефону?

25 декабря 2021 11:25
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Ильхамом Алиевым. 24 декабря президент Азербайджана праздновал 60-летие, с чем глава нашего государства поздравил его лично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с юбилеем. О чём ещё президенты говорили по телефону? -1

Кроме того, Президент Беларуси поблагодарил своего коллегу за позицию и дружескую поддержку нашей страны на саммите «Восточного партнерства». В свою очередь Ильхам Алиев проинформировал Александра Лукашенко о ситуации в Нагорном Карабахе, рассказал, как идет процесс восстановления региона.

Напомним, наш Президент предлагал помочь, если будет такая необходимость. Конечно, затронули лидеры белорусско-азербайджанские отношения. Продолжить обсуждение договорились уже лично на предстоящем саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Туда Александр Лукашенко отправится с двухдневным визитом во вторник, 28 декабря. 

На 29 декабря запланированы перегоры нашего Президента с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее здесь.

# Беларусь-Азербайджан # Александр Лукашенко # Ильхам Алиев # Владимир Путин # Фотофакт

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