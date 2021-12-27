Вадим Гигин: у тех, кто был на стороне протестов, своя мотивация, но они хотят прийти на референдум

Новости Беларуси. До референдума по Конституции запущен обратный отсчет. Новеллы Основного закона отправились на общественные чтения. Главное, что нужно знать жителям Беларуси об этом событии. В студии ток-шоу «По существу» собралась эксперты, которые обсудили насущные общественные проблемы.

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Важный вопрос. Те, кто был на стороне протестов, там ведь разные люди – радикальные, сбежали, остались, были заплутавшие. Придут ли они? Я с ними общаюсь, и у них своя мотивация, но они хотят прийти на референдум. Я смотрю, что даже у некоторых беглых, я не беру крайних, по-разному люди там оказались, они говорят: все-таки лучше прийти. Почему? Протест завершился в какой связи? Народ увидел: толкают к гражданской войне. Люди никакой войны не хотят, и они понимают, что референдум, изменения и дополнения в Конституции – это нормальный, цивилизованный путь разрешения любого конфликта. И мы видим, что от протеста многие отошли. Белорусское государство, власть предлагает: вот путь, давайте принимать Конституцию, после нее законы, проводить выборы, единый день выборов у нас появляется, давайте пройдем этот путь вместе. И очень многие из тех, кто в августе, сентябре 2020 года были одурманены, именно эту платформу избирают, чтобы… Человеку психологически иногда тяжело не то чтобы отказаться от убеждения, а несколько изменить точку зрения. И они эту платформу принимают для комфортного примирения с реальной ситуацией в стране.