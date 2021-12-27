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Вадим Гигин: у тех, кто был на стороне протестов, своя мотивация, но они хотят прийти на референдум

27 декабря 2021 18:51
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Новости Беларуси. До референдума по Конституции запущен обратный отсчет. Новеллы Основного закона отправились на общественные чтения. Главное, что нужно знать жителям Беларуси об этом событии. В студии ток-шоу «По существу» собралась эксперты, которые обсудили насущные общественные проблемы.  

Вадим Гигин: у тех, кто был на стороне протестов, своя мотивация, но они хотят прийти на референдум-1

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:  
Важный вопрос. Те, кто был на стороне протестов, там ведь разные люди – радикальные, сбежали, остались, были заплутавшие. Придут ли они? Я с ними общаюсь, и у них своя мотивация, но они хотят прийти на референдум. Я смотрю, что даже у некоторых беглых, я не беру крайних, по-разному люди там оказались, они говорят: все-таки лучше прийти. Почему? Протест завершился в какой связи? Народ увидел: толкают к гражданской войне. Люди никакой войны не хотят, и они понимают, что референдум, изменения и дополнения в Конституции – это нормальный, цивилизованный путь разрешения любого конфликта. И мы видим, что от протеста многие отошли. Белорусское государство, власть предлагает: вот путь, давайте принимать Конституцию, после нее законы, проводить выборы, единый день выборов у нас появляется, давайте пройдем этот путь вместе. И очень многие из тех, кто в августе, сентябре 2020 года были одурманены, именно эту платформу избирают, чтобы… Человеку психологически иногда тяжело не то чтобы отказаться от убеждения, а несколько изменить точку зрения. И они эту платформу принимают для комфортного примирения с реальной ситуацией в стране.  

Вадим Гигин: у тех, кто был на стороне протестов, своя мотивация, но они хотят прийти на референдум-4

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:  
И в числе одурманенных как раз таки была и молодежь. О чем говорил глава государства на прошлой неделе, открывая бал во Дворце Независимости? Он сказал достаточно важную вещь о том, что для молодежи наша страна – это щит, который может их защитить. Но это и щит, который они должны с достоинством нести. Мы видим молодежную аудиторию, которая достаточно посредственно относится к политическим вопросам, их заинтересованность в причастности к важнейшему историческому моменту – формированию этого щита.  

Вадим Гигин: у тех, кто был на стороне протестов, своя мотивация, но они хотят прийти на референдум-7

Вадим Гигин:  
Я больше скажу, молодежь самая активная на встречах. Я был 23 декабря в Марьиной Горке, там молодые люди, представители Молодежного парламента и не только, по статьям, еще не был опубликована Конституция, но были утечки, инсайды, Воскресенский публиковал. Называют конкретную статью, формулировку. Говорю: слушайте, давайте я еще посмотрю, я так наизусть не знаю. А это ребята 20-25 лет, и они интересуются, потому что это их будущее. Особенно те, кто политически активны. Хотят реализовать свой потенциал в этой стране, конечно, должны знать Основной закон, по которому им жить и развиваться.  

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# Референдум # общество # Вадим Гигин # Александр Лукьянов # Юрий Воскресенский # Фотофакт

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