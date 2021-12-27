«Они в принципе незаконны». Почему после референдума могут ввести очередные санкции против Беларуси?

Новости Беларуси. До референдума по Конституции запущен обратный отсчет. Новеллы Основного закона отправились на общественные чтения. Главное, что нужно знать жителям Беларуси об этом событии. В студии ток-шоу «По существу» собралась эксперты, которые обсудили насущные общественные проблемы.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Нам надо ожидать после референдума очередной пакет санкций, потому что главная демократическая ценность коллективного Запада – комфортно жить за чужой счет. Мы это не умеем и никогда этого не делали.

Алексей Талай, паралимпиец, член Конституционной комиссии:

Они доиграются, когда в рамках Евразийского экономического союза введут золотой рубль. Или энергетический рубль. Николай Щекин:

Помните знаменитые слова Александра Григорьевича Лукашенко на «Большом разговоре»? «Да подавитесь вы этими санкциями». Надо тоже сделать этот мерч.