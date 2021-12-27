«Они в принципе незаконны». Почему после референдума могут ввести очередные санкции против Беларуси?
Новости Беларуси. До референдума по Конституции запущен обратный отсчет. Новеллы Основного закона отправились на общественные чтения. Главное, что нужно знать жителям Беларуси об этом событии. В студии ток-шоу «По существу» собралась эксперты, которые обсудили насущные общественные проблемы.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Нам надо ожидать после референдума очередной пакет санкций, потому что главная демократическая ценность коллективного Запада – комфортно жить за чужой счет. Мы это не умеем и никогда этого не делали.
Алексей Талай, паралимпиец, член Конституционной комиссии:
Они доиграются, когда в рамках Евразийского экономического союза введут золотой рубль. Или энергетический рубль.
Николай Щекин:
Помните знаменитые слова Александра Григорьевича Лукашенко на «Большом разговоре»? «Да подавитесь вы этими санкциями». Надо тоже сделать этот мерч.
Дмитрий Швайба, председатель Минской областной организации Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности:
Санкции – вопрос весьма серьезный. Конечно, наша экономика проявляет прочность, с одной стороны. С другой стороны, нельзя недооценивать этих людей, которые это коварство плетут, эту кашицу помешивают.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Если бы приняли тот проект Конституции, который хотели наши беглые товарищи, там же вообще страну бы разворовали, ничего бы не осталось.
Дмитрий Швайба:
Исход был бы таким, какой он есть – деиндустриализация страны. На фоне того, что сегодня звучат призывы в нашем регионе, экономическом пространстве о том, что нужно объявлять неоиндустриализацию. Ведь по большому счету государство, развивая свободные экономические зоны, это и делало. Очень маленькими шажочками, аккуратными. Мы, кстати, изучая опыт свободных экономических зон, с удивлением для себя обнаружили, что это самые лакмусовые предложения во всей Европе. Ведь нам рассказывают о перспективах хозяйствования там. Но оказалось, что у нас они гораздо перспективнее. Насчет санкций. Нужно ведь сначала сказать, что они в принципе незаконны.
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