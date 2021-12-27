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«Они в принципе незаконны». Почему после референдума могут ввести очередные санкции против Беларуси?

27 декабря 2021 18:05
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Новости Беларуси. До референдума по Конституции запущен обратный отсчет. Новеллы Основного закона отправились на общественные чтения. Главное, что нужно знать жителям Беларуси об этом событии. В студии ток-шоу «По существу» собралась эксперты, которые обсудили насущные общественные проблемы.  

«Они в принципе незаконны». Почему после референдума могут ввести очередные санкции против Беларуси?-1

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:  
Нам надо ожидать после референдума очередной пакет санкций, потому что главная демократическая ценность коллективного Запада – комфортно жить за чужой счет. Мы это не умеем и никогда этого не делали.  

«Они в принципе незаконны». Почему после референдума могут ввести очередные санкции против Беларуси?-4

Алексей Талай, паралимпиец, член Конституционной комиссии:  
Они доиграются, когда в рамках Евразийского экономического союза введут золотой рубль. Или энергетический рубль.  

Николай Щекин:  
Помните знаменитые слова Александра Григорьевича Лукашенко на «Большом разговоре»? «Да подавитесь вы этими санкциями». Надо тоже сделать этот мерч.  

«Они в принципе незаконны». Почему после референдума могут ввести очередные санкции против Беларуси?-7

Дмитрий Швайба, председатель Минской областной организации Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности:  
Санкции – вопрос весьма серьезный. Конечно, наша экономика проявляет прочность, с одной стороны. С другой стороны, нельзя недооценивать этих людей, которые это коварство плетут, эту кашицу помешивают.  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
Если бы приняли тот проект Конституции, который хотели наши беглые товарищи, там же вообще страну бы разворовали, ничего бы не осталось.  

«Они в принципе незаконны». Почему после референдума могут ввести очередные санкции против Беларуси?-10

Дмитрий Швайба:  
Исход был бы таким, какой он есть – деиндустриализация страны. На фоне того, что сегодня звучат призывы в нашем регионе, экономическом пространстве о том, что нужно объявлять неоиндустриализацию. Ведь по большому счету государство, развивая свободные экономические зоны, это и делало. Очень маленькими шажочками, аккуратными. Мы, кстати, изучая опыт свободных экономических зон, с удивлением для себя обнаружили, что это самые лакмусовые предложения во всей Европе. Ведь нам рассказывают о перспективах хозяйствования там. Но оказалось, что у нас они гораздо перспективнее. Насчет санкций. Нужно ведь сначала сказать, что они в принципе незаконны.  

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# Санкции # общество # Николай Щекин # Алексей Талай # Дмитрий Швайба # Кирилл Казаков # Фотофакт

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