Макей: перераспределили ресурсы, создаём отдел Китая, будем заниматься этой страной

Новости Беларуси. Активно работать там, где нас ждут. Тезис не просто справедливый, но и вынужденный. Ведь шанс, что евродипломаты придут в себя, весьма призрачный. А Беларусь тем временем теряет силы, время и потенциал для сотрудничества. Потому к новому году наша страна значительно сократит дипломатическое присутствие в ЕС и нарастит в СНГ, Китае и дальнем зарубежье.
Владимир Макей: «Мы значительно сокращаем дипломатическое присутствие в европейских странах» – читайте здесь.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
В рамках центрального аппарата нашли возможность, за счет перераспределения ресурсов создаем отдел Китая, который будет целенаправленно заниматься этой страной. В том, что касается деятельности дипломатов, они всегда были и остаются одними и теми же. Это профессионализм, верность долгу, верность отечеству и государственный подход к делу.
Беларусь сократит дипломатическое присутствие в ЕС и нарастит в СНГ и Китае. Что еще изменится в стратегии МИД? – читайте здесь.