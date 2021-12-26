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Макей: перераспределили ресурсы, создаём отдел Китая, будем заниматься этой страной

26 декабря 2021 16:36
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Новости Беларуси. Активно работать там, где нас ждут. Тезис не просто справедливый, но и вынужденный. Ведь шанс, что евродипломаты придут в себя, весьма призрачный. А Беларусь тем временем теряет силы, время и потенциал для сотрудничества. Потому к новому году наша страна значительно сократит дипломатическое присутствие в ЕС и нарастит в СНГ, Китае и дальнем зарубежье.    

Владимир Макей: «Мы значительно сокращаем дипломатическое присутствие в европейских странах» – читайте здесь.  

Макей: перераспределили ресурсы, создаём отдел Китая, будем заниматься этой страной -1

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:  
В рамках центрального аппарата нашли возможность, за счет перераспределения ресурсов создаем отдел Китая, который будет целенаправленно заниматься этой страной. В том, что касается деятельности дипломатов, они всегда были и остаются одними и теми же. Это профессионализм, верность долгу, верность отечеству и государственный подход к делу.  

Беларусь сократит дипломатическое присутствие в ЕС и нарастит в СНГ и Китае. Что еще изменится в стратегии МИД? – читайте здесь.  

# МИД Беларуси # Ксения Худолей # Владимир Макей # Петр Симоненко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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