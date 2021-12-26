Макей: перераспределили ресурсы, создаём отдел Китая, будем заниматься этой страной

Новости Беларуси. Активно работать там, где нас ждут. Тезис не просто справедливый, но и вынужденный. Ведь шанс, что евродипломаты придут в себя, весьма призрачный. А Беларусь тем временем теряет силы, время и потенциал для сотрудничества. Потому к новому году наша страна значительно сократит дипломатическое присутствие в ЕС и нарастит в СНГ, Китае и дальнем зарубежье.

Владимир Макей: «Мы значительно сокращаем дипломатическое присутствие в европейских странах» – читайте здесь.