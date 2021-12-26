Новости Беларуси. В Лондоне освободили напавшего на белорусское посольство радикала, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В результате избиения наш дипломат получил множественные ушибы и сотрясение мозга.

Они навязывают нам свои правила и обесценивают наши традиции, историю и культуру. Помните, как евродипломаты устроили спектакль в Куропатах, превратив место для скорби и памяти в площадку для политических игр? Впрочем, в каждом представлении за кульминацией следует развязка. И мы здесь не на вторых ролях.

После этого, с позволения сказать, «разговора» белорусский консул оказался в больнице. Перелом носа, сотрясение мозга, выбитый зуб. Что это, если не дипломатическое попустительство Лондона? В глубоко демократичном и чересчур безопасном королевстве на представителей белорусской дипмиссии нападают, а полиция практически бездействует. Формальное задержание одного из пяти «невероятных» подшофе – прямое доказательство безразличия к этой спланированной политической акции. А ведь такое мы уже видели.

– […]маски[…]. – Я просто объясняю, что, ребята, вы совсем […]. – Не понимаешь […]. – Четко это […].

Напали. Напали. Враги Беларуси. Напали.

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Оскорбления госсимволики, вмешательства во внутренние дела, литовско-польский беспредел на наших границах. Все это сдобрить коллекцией санкционных пакетов, «охать», глядя на дипломатический западный цирк, Беларусь больше не будет. Стратегия у нашего МИДа другая.

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Тем, кто не досчитается у себя наших дипломатов, в пору бы вспомнить – санкционные списки и громкие медиа-кличи – это далеко не все, что связывает их с Беларусью. Рассчитывая на гонорары в евро, можно неожиданно просчитаться на транзите.