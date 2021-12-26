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Беларусь сократит дипломатическое присутствие в ЕС и нарастит в СНГ и Китае. Что ещё изменится в стратегии МИД?

26 декабря 2021 16:37
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Новости Беларуси. В Лондоне освободили напавшего на белорусское посольство радикала, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В результате избиения наш дипломат получил множественные ушибы и сотрясение мозга.  

Беларусь сократит дипломатическое присутствие в ЕС и нарастит в СНГ и Китае. Что ещё изменится в стратегии МИД? -1

Они навязывают нам свои правила и обесценивают наши традиции, историю и культуру. Помните, как евродипломаты устроили спектакль в Куропатах, превратив место для скорби и памяти в площадку для политических игр? Впрочем, в каждом представлении за кульминацией следует развязка. И мы здесь не на вторых ролях.  

Об искусстве дипломатии — Ксения Худолей.  

Беларусь сократит дипломатическое присутствие в ЕС и нарастит в СНГ и Китае. Что ещё изменится в стратегии МИД? -4

– […]маски[…].
– Я просто объясняю, что, ребята, вы совсем […].
– Не понимаешь […].
– Четко это […].

После этого, с позволения сказать, «разговора» белорусский консул оказался в больнице. Перелом носа, сотрясение мозга, выбитый зуб. Что это, если не дипломатическое попустительство Лондона? В глубоко демократичном и чересчур безопасном королевстве на представителей белорусской дипмиссии нападают, а полиция практически бездействует. Формальное задержание одного из пяти «невероятных» подшофе – прямое доказательство безразличия к этой спланированной политической акции. А ведь такое мы уже видели.  

Беларусь сократит дипломатическое присутствие в ЕС и нарастит в СНГ и Китае. Что ещё изменится в стратегии МИД? -7

Напали. Напали. Враги Беларуси. Напали.  

Петр Симоненко: предпринимается попытка уничтожить национальный суверенитет независимости Беларуси – читайте здесь.  

Оскорбления госсимволики, вмешательства во внутренние дела, литовско-польский беспредел на наших границах. Все это сдобрить коллекцией санкционных пакетов, «охать», глядя на дипломатический западный цирк, Беларусь больше не будет. Стратегия у нашего МИДа другая.  

«Хотел бы вас просто предупредить о недопустимости какой-то «штукатурки». Лукашенко принял с докладом Макея – читайте здесь.  

Тем, кто не досчитается у себя наших дипломатов, в пору бы вспомнить – санкционные списки и громкие медиа-кличи – это далеко не все, что связывает их с Беларусью. Рассчитывая на гонорары в евро, можно неожиданно просчитаться на транзите.  

Беларусь сократит дипломатическое присутствие в ЕС и нарастит в СНГ и Китае. Что ещё изменится в стратегии МИД? -10

Лукашенко о транзите: чем литовцы думают, напирая на нас? Пускай ездят через Германию или Польшу, в 3 раза дороже будет – читайте здесь.  

Президент уже объяснял – белорусские контрмеры не про месть, а про выгоду для наших людей и собственной экономики. Правда, наше благополучие для соседей может быть весьма накладно.  

Макей: перераспределили ресурсы, создаем отдел Китая, будем заниматься этой страной – читайте здесь.  

# МИД Беларуси # Ксения Худолей # Владимир Макей # Петр Симоненко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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