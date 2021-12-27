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Талай: «Мы должны сегодня осознать: нам объявлена война, никто с нами сюсюкаться не будет»

27 декабря 2021 19:01
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Новости Беларуси. До референдума по Конституции запущен обратный отсчет. Новеллы Основного закона отправились на общественные чтения. Главное, что нужно знать жителям Беларуси об этом событии. В студии ток-шоу «По существу» собралась эксперты, которые обсудили насущные общественные проблемы.  

Талай: «Мы должны сегодня осознать: нам объявлена война, никто с нами сюсюкаться не будет»-1

Алексей Талай, паралимпиец, член Конституционной комиссии:  
Когда государство слабое, когда оно поддалось на вооруженный государственный переворот, и как сегодня люди кровью умываются.  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
В проекте Конституции заложен запрет по финансированию наших политических партий иностранными компаниями.  

Талай: «Мы должны сегодня осознать: нам объявлена война, никто с нами сюсюкаться не будет»-4

Алексей Талай:  
Правильно. Никаких стеснений. Мы должны сегодня осознать: нам объявлена война, никто с нами сюсюкаться не будет. Я с некоторыми общаюсь. Думают, все можно будет откатить назад, как было в прошлом году, и дальше тусоваться по заграницам красиво на форумах, сессиях. Нет. Сегодня идет стигматизация – Запад и Восток. Мы здесь, на Востоке. И слава богу, что у нас есть сильные союзники, у которых сегодня и военно-промышленный комплекс на высоте – и КНР, и Россия с нами рядом. И мы здесь должны показать пример и транслировать сегодня нашу повестку туда, в мир, в эти Европы, где сегодня тоже неизвестно, что будет через год, пять лет. США тоже уже со своей демократией, в которую никто не верит. И правильно вы говорите: вот он, референдум, вот она, демократия.  

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# Конституция # общество # Алексей Талай # Кирилл Казаков # Фотофакт

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