Новости по тегу #Вадим Шепет

Подробностями поделился и Вадим Шепет, начальник отдела по радиовещанию «Альфа Радио».
«Твоя задача – научиться с этим жить и работать. По-другому быть не может».
Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» в это воскресенье, 6 сентября, в 10:15 на РТР-Беларусь.
«Нужно любить свою Родину, любить то, что ты делаешь».
«Поэтому проект, он был создан не потому, что я хотел сделать что-то, а это был такой искренний порыв».
«Понятно, что молодой человек не будет слушать аналитику сложную с красивыми словами, оборотами, может быть, ему это не нужно, поэтому, то что касается развлекательной составляющей, уверен, что это наш вызов».
«Мы проецируем честное, порядочное мнение на те события, которые нас, белорусов, касаются».
«Ведущие будут в любом случае всегда людьми, человек способен генерировать слово, и слово это всегда все равно будет емким».
Прямой диалог с представителями власти, депутатами, руководителями предприятий и общественными деятелями стирает все барьеры. На любой, даже самый острый вопрос – исчерпывающий ответ.
«Мы делаем все для того, чтобы этот мозговой штурм, в принципе, случился, чтобы вместе на местах, думали о нашем будущем, предлагали идеи».
«Ситуация на территории Украины, конечно, людей очень волнует. Очень эмоционально всегда люди реагируют на то, что происходит».
«Марафон единства» задал такую высокую планку. В принципе, и Президент об этом говорил, что такого уровня мероприятия в нашей стране еще не было».
06 октября 2026 20:33
06 октября 2026 20:30
06 октября 2026 20:25
06 октября 2026 20:00
06 октября 2026 19:33
06 октября 2026 17:59
06 октября 2026 17:52
06 октября 2026 17:51