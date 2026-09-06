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Новости по тегу #Вадим Шепет

Александр Осенко рассказал, какой новый проект может появиться на РТР-Беларусь
06 сентября 2026 07:57

Александр Осенко рассказал, какой новый проект может появиться на РТР-Беларусь

«Нас уже так просто не разведешь». Советы от Вадима Шепета, как реагировать на хейт
06 сентября 2026 07:46

«Нас уже так просто не разведешь». Советы от Вадима Шепета, как реагировать на хейт

Как воспитать настоящего патриота? Вадим Шепет – в «Рецепте настоящего белоруса»
01 сентября 2026 14:20

Как воспитать настоящего патриота? Вадим Шепет – в «Рецепте настоящего белоруса»

Пришел за компанию – попал на радио! Вадим Шепет о творческом пути и качествах ведущего
10 мая 2026 07:56

Пришел за компанию – попал на радио! Вадим Шепет о творческом пути и качествах ведущего

Шепет: проект «Радио Победа» – это искренний порыв, патриотизм «по указке» делать очень сложно
10 мая 2026 07:35

Шепет: проект «Радио Победа» – это искренний порыв, патриотизм «по указке» делать очень сложно

Как упаковать идеологию в развлекательном контенте? Ответил Вадим Шепет
10 мая 2026 07:25

Как упаковать идеологию в развлекательном контенте? Ответил Вадим Шепет

Есть запрос на аналитику! Шепет рассказал, почему ушел в общественно-политическую тематику
10 мая 2026 07:15

Есть запрос на аналитику! Шепет рассказал, почему ушел в общественно-политическую тематику

ИИ сможет заменить теле- и радиоведущих? Мнение Вадима Шепета
10 декабря 2025 17:51

ИИ сможет заменить теле- и радиоведущих? Мнение Вадима Шепета

Честный разговор без запретных тем – как прошла акция «Беларусь адзiная»
19 сентября 2025 14:52

Честный разговор без запретных тем – как прошла акция «Беларусь адзiная»

Много идей – о результатах акции «Беларусь адзiная» поговорили с экспертом
15 сентября 2025 18:15

Много идей – о результатах акции «Беларусь адзiная» поговорили с экспертом

Какие вопросы белорусы задают на встречах ко Дню народного единства – рассказал эксперт
15 сентября 2025 18:11

Какие вопросы белорусы задают на встречах ко Дню народного единства – рассказал эксперт

«Марафон единства» задал высокую планку – главный редактор «Альфа Радио»
15 сентября 2025 18:10

«Марафон единства» задал высокую планку – главный редактор «Альфа Радио»