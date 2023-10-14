«Многие проблемы мы можем решить только вместе». Главные заявления Лукашенко на саммите СНГ в Бишкеке

О целях создания СНГ и воплощении их в жизнь спустя десятилетия, о развязке застаревших и новых конфликтов, о русском языке, который принадлежит не одной нации, и о сотрудничестве с ШОС и БРИКС. Лидеры стран СНГ говорили накануне, 13 октября, в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интеграционное объединение, созданное на обломках некогда великого государства, за годы независимого существования переживало разные времена. К сожалению, позитивной тенденцию назвать сложно. Так, из изначальных 11 осталось 9 стран-участниц. Внешние вызовы вкупе с внутренними нерешенными вопросами усилению едва ли способствуют. И приверженцы стратегии «разделяй и властвуй» ждут, когда же оставшиеся в обиде друг на друга разойдутся по углам. Не допустить этого призывает Александр Лукашенко. Президент нашей страны убежден, что сохранить единство – задача, которую принципиально должны и могут решить политики нынешнего поколения.

Впрочем, в Бишкеке звучало много дельных предложений. Глава нашего государства, как водится, говорил прямолинейнее других, поднимая на повестку даже те проблемные вопросы, о которых кто-то, возможно, хотел бы забыть. Александр Лукашенко прямо сказал своим коллегам: «Многие проблемы мы можем решить только вместе. Если не будем вместе, будем только разговаривать на эти темы». Но и действовать.