«Многие проблемы мы можем решить только вместе». Главные заявления Лукашенко на саммите СНГ в Бишкеке
О целях создания СНГ и воплощении их в жизнь спустя десятилетия, о развязке застаревших и новых конфликтов, о русском языке, который принадлежит не одной нации, и о сотрудничестве с ШОС и БРИКС. Лидеры стран СНГ говорили накануне, 13 октября, в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Интеграционное объединение, созданное на обломках некогда великого государства, за годы независимого существования переживало разные времена. К сожалению, позитивной тенденцию назвать сложно. Так, из изначальных 11 осталось 9 стран-участниц. Внешние вызовы вкупе с внутренними нерешенными вопросами усилению едва ли способствуют. И приверженцы стратегии «разделяй и властвуй» ждут, когда же оставшиеся в обиде друг на друга разойдутся по углам. Не допустить этого призывает Александр Лукашенко. Президент нашей страны убежден, что сохранить единство – задача, которую принципиально должны и могут решить политики нынешнего поколения.
Впрочем, в Бишкеке звучало много дельных предложений. Глава нашего государства, как водится, говорил прямолинейнее других, поднимая на повестку даже те проблемные вопросы, о которых кто-то, возможно, хотел бы забыть. Александр Лукашенко прямо сказал своим коллегам: «Многие проблемы мы можем решить только вместе. Если не будем вместе, будем только разговаривать на эти темы». Но и действовать.
Тему продолжит Евгений Пустовой.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
В столицу СНГ пришла осень. Дождливая. А вот у Содружества ренессанс. На этом саммите много сделано заявлений – интересных, четких и очень важных.
В саммите участвовали лидеры семи стран – Азербайджана, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Украина не приехала, но и не приостановила свое членство. Не торопиться с таким решением Киев ранее призвал Александр Лукашенко. Не приехали представители Молдовы и Армении. Эти страны постепенно отцепляются от состава Содружества. Но куда они попадут «в хвосте» западного локомотива?
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Со стороны нашего Президента прозвучало много смелых заявлений. Впрочем, в большинстве выступлений звучало не только дежурное «гармонизация законодательства к цифровым трендам», но и вполне конкретные предложения. В экономике – промышленная кооперация и создание единых рынков, фондов, проектов.
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В политике – интеграционная сплоченность.
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Разговоры о большой политике надо подкреплять конкретными делами. Повестка состояла из 16-ти документов. Лидеры приняли ряд заявлений: о принципах межгосударственных отношений в многополярном мире, о защите права человека и гражданина на свободу вероисповедания, о поддержке и продвижении русского языка как языка межнационального общения.
Лукашенко: «Русский язык – это не российский язык. Это наш, общий! Мы были в едином государстве долгое время». Подробности.
По итогам договоренностей должны создать Международную организацию по русскому языку, Международный центр оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. А вот Координационный совет стран СНГ в сфере судебно-экспертной деятельности – это инициатива Минска. Наша страна и наш Президент часто задают тон повестке Содружества.
Депутат об участии Президента в саммите СНГ: он четко расставил акценты и указал проблемы. Подробности.
СНГ надо выходить на мировую арену. Мир ждет новых центров сил. Но сначала надо решать внутренние вопросы.
Александр Лукашенко: «С нашим мнением будут считаться, если мы будем вместе». Подробности.
Новая эпоха глобальной политики при всей многоликости предсказуема: одни государства будут жить в повестке, другие – создавать ее. СНГ дает возможность не только сохранить историю отношений, но и создавать будущее.