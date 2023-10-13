Путин о США: чем грубее попытка на кого-то надавить, тем меньшего успеха они достигают в этом

Гарантом устойчивого и безопасного развития на пространстве СНГ могут быть только сами страны-партнеры. Об этом сегодня, 13 октября, заявил Александр Лукашенко на саммите глав государств Содружества в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча лидеров прошла в резиденции «Ала-Арча». Первой частью переговорного дня стало заседание в узком составе. Лидеры общались без малого два часа.

Украинский кризис дополнила турбулентность на Ближнем Востоке. Глобальная причина – желание Запада поработить Восток. Экономически, политически, ментально. Буквально сегодня западные функционеры потребовали от Турции определиться на чьей она стороне. СНГ высказалось. На стороне мира.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:

Казахстан в принципиальном плане выступает против применения экономических санкций, которые самым губительным образом оказывают негативное влияние на глобальную торговлю и, конечно же, благополучие государства. Нынешняя ситуация на Ближнем Востоке тоже не может не вызывать серьезные обеспокоенности. Отрадно, что у государств-участников СНГ имеется общая точка зрения на происходящее в этом регионе.

Главы МИД СНГ выступили с заявлением в связи с ситуацией в зоне палестино-израильского конфликта: выражают обеспокоенность в связи с резким обострением, решительно осуждают любые проявления экстремизма, терроризма, выражается озабоченность надвигающейся гуманитарной катастрофой в секторе Газа, призывают стороны к немедленному прекращению боевых действий.