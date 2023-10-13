Лукашенко: сейчас время критичнее оценить ситуацию в СНГ – нам не следует прятать голову в песок

Во что бы то ни стало нам нужно сохранить уникальные форматы нашего единства. Об этом 13 октября заявил Александр Лукашенко на саммите глав стран СНГ в Бишкеке. Встреча лидеров проходит в государственной резиденции «Ала-Арча», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая часть переговорного дня – заседание в узком составе. Участие в нем приняли главы государств объединения и генеральный секретарь Содружества. Многое осталось вне поля зрения камер журналистов. Вот уже много лет СНГ остается незаменимой переговорной площадкой на постсоветском пространстве. Но сотрудничать странам-участницам надо гораздо активнее. Как и решать имеющиеся в интеграционном объединении проблемы. К этому уже не единожды призывал Александр Лукашенко. Тем более, стоит прагматично учитывать складывающуюся ситуацию в мире и, как следствие, открывающиеся новые возможности. Прежде всего, экономические.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Напомню, что главной целью создания Содружества было не допустить разрыва связей после развала Советского Союза. Это не устраивало и сегодня не устраивает Запад, который по сей день не оставляет попыток расшатать нас, ослабить и подчинить своим интересам. Сначала вышла из нашего объединения Грузия, де-факто с нами нет Украины. Большие вопросы по Молдове. Не всегда по-партнерски ведет себя, к сожалению, Армения. За этим нельзя спокойно наблюдать со стороны. Иначе нас просто порвут на части. И пострадают прежде всего простые люди – народы наших стран. Поэтому мы, главы государств, должны выполнять волю своих избирателей. И по крайней мере выполнить и решить те задачи, которые мы обещали. И, в принципе, сегодня время критичнее оценить ситуацию в нашем Содружестве. Нам не следует прятать голову в песок. Мы же видим, что все застарелые конфликты, которые нам подбросили в свое время, неизбежно выходят наружу с очень печальными последствиями. Слава богу, что не просто наметилась тенденция к развязке этих конфликтов, но некоторые из них успешно преодолены.

Также белорусский лидер отметил, что настало время серьезной консолидации в рамках СНГ. Примеров успешной работы в Содружестве предостаточно. Тому подтверждение и насыщенная повестка Саммита. В частности, одно из предложений президента Беларуси – активизировать межрегиональное сотрудничество. Тем более, что опыт есть, скажем, белорусско-российское взаимодействие.