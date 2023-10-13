Александр Лукашенко: «С нашим мнением будут считаться, если мы будем вместе»
Гарантом устойчивого и безопасного развития на пространстве СНГ могут быть только сами страны-партнеры. Об этом сегодня, 13 октября, заявил Александр Лукашенко на саммите глав государств Содружества в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча лидеров прошла в резиденции «Ала-Арча». Первой частью переговорного дня стало заседание в узком составе. Лидеры общались без малого два часа.
Туризм, борьба с преступностью и ответ наглости глобального гегемонизма. Палитра сотрудничества такая же широкая, как и территория СНГ. Главное, не заблуждаться, что где-то еще есть такие возможности у стран Содружества.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вспомните, когда мы были в Советском Союзе, нас боялись все. Боялись и уважали. К сожалению, мир такой, что уважают только силу. А сейчас вместе с Китаем, Ираном, Бразилией, да и глобальным Югом: какие западные санкции? С нашим мнением будут считаться, если мы будем вместе. А наше мнение в международных делах будет определяющим. Вы уже почувствовали: не забывайте, что наше счастье здесь.
О СНГ не просто говорят, к нам присматриваются. Поэтому учреждение статуса наблюдателя и партнера, что называется, ко времени. Главное, чтобы сами Содружества не оставались наблюдателями, а были не партнерами, но друзьями. Кстати в кулуарах у Президента по поводу мокрой красной дорожки спросили, а Лукашенко не сбить с пути. Президент ответил: не дождетесь. Про путь Содружества то же самое.
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