Александр Лукашенко: «С нашим мнением будут считаться, если мы будем вместе»

Гарантом устойчивого и безопасного развития на пространстве СНГ могут быть только сами страны-партнеры. Об этом сегодня, 13 октября, заявил Александр Лукашенко на саммите глав государств Содружества в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча лидеров прошла в резиденции «Ала-Арча». Первой частью переговорного дня стало заседание в узком составе. Лидеры общались без малого два часа.

Туризм, борьба с преступностью и ответ наглости глобального гегемонизма. Палитра сотрудничества такая же широкая, как и территория СНГ. Главное, не заблуждаться, что где-то еще есть такие возможности у стран Содружества.