В Беларуси осудили решение польских властей отказать во въезде белорусскому депутату

Новости Беларуси. Беларусь осуждает решение польских властей, которые отказали во въезде нашему парламентарию, официально включенному в состав миссии наблюдателей от ОБСЕ на парламентских выборах. Варшава включила всех белорусских депутатов и сенаторов в свои национальные и шенгенские визовые списки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким единоличным решением Польша закрыла возможность для Беларуси полноценно участвовать в наблюдении ОБСЕ за выборами по всей Европе. Наша страна оценивает этот шаг как грубейшее нарушение Польшей своих обязательств в рамках международного права. Данную позицию разделяет и Парламентская ассамблея ОБСЕ. В адрес западных соседей направили вербальную ноту, в которой указывается, что все наблюдатели должны иметь возможность выполнять те задачи, для которых они приглашены. Однако польская сторона не прислушалась даже к мнению зарубежных коллег.

Тенгиз Думбадзе, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это оскорбление, это унижение, нарушение всех международных норм. И на этом фоне, когда нас кто-то учит жизни, хочешь не хочешь возникает вопрос: слушайте, чего вы испугались? Неужели один депутат из Беларуси, от которой всегда исходит только мир, то нас идут посыл всему мировому сообществу, от нас идет посыл к нашему польскому народу. Но официальная Варшава в очередной раз продемонстрировала. Оказывается, те, кто нас демократии учат, сами повели себя антидемократично.

Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это хороший урок. И раскрывает глаза даже простым белорусам на то, насколько сложна политика обмана и лжи, которую проводит польское руководство по отношению к собственному народу, к своим соседям и непосредственно в Европейском союзе. То, что сегодня происходит, говорит о том, что сами они не всегда на руку чисты, сами со своей демократии заигрались, используют в том числе и какие-то запрещенные схемы, моменты своей избирательной кампании.