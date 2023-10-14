Депутат об участии Президента в саммите СНГ: он чётко расставил акценты и указал проблемы

Наша страна и наш Президент часто задают тон повестке Содружества.

О целях создания СНГ и воплощении их в жизнь спустя десятилетия, о развязке застаревших и новых конфликтов, о русском языке, который принадлежит не одной нации, и о сотрудничестве с ШОС и БРИКС. Лидеры стран СНГ говорили накануне, 13 октября, в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Наш Президент озвучил алгоритм межгосударственных отношений в условиях трансформации миропорядка, в условиях формирования многополярного мира. Он, как всегда, четко расставил акценты и указал те проблемы, которые существуют на пути консолидации стран. Эта встреча глав государств СНГ будет такой отправной точкой движения вперед. Пути начерчены, приняты важные заявления, подписаны определенные документы, которые дадут импульс развитию организации.

СНГ надо выходить на мировую арену. Мир ждет новых центров сил. Но сначала надо решать внутренние вопросы.

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