Александр Лукашенко: Россия должна быть системообразующим звеном нашего объединения СНГ
Гарантом устойчивого и безопасного развития на пространстве СНГ могут быть только сами страны-партнеры. Об этом сегодня, 13 октября, заявил Александр Лукашенко на саммите глав государств Содружества в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча лидеров прошла в резиденции «Ала-Арча». Первой частью переговорного дня стало заседание в узком составе. Лидеры общались без малого два часа.
Вот, например, и сам Кыргызстан, как и другие страны постсоветской Азии, между евразийской повесткой и западным политическим влиянием. Здесь есть и милиция, и полиция. С какой стороны почитать. Здесь рады инвесторам из разных центров сил. Только пример того же Кыргызстана не обнадеживает. Западные добытчики изрядно потрепали местные золотые прииски. А вот при всей аутентичности Центральной Азии эти государства смотрят в одном направлении с нами.
Эмомали Рахмон, президент Таджикистана:
Мы выступаем за продолжение одновременно с вопросами дальнейшего экономического роста и трансформации экономических отношений, разработав в рамках СНГ проект под условным названием «Превентивная экономика». Идея проекта состоит в том, чтобы сформировать комплекс проведения задач по предупреждению угроз экономической безопасности государств-участников СНГ в условиях высокого уровня изменчивости мирового рынка.
Минск дальше всех столиц стран Содружества от Бишкека. Но это по расстоянию. Чего не скажешь о наших предложениях. Сокращать дистанции между различными интеграционными площадками, но в одном и том же духе взаимного уважения. Это, можно сказать, глобализация по-белорусски.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Уверен, сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС, реализация высокотехнологичных проектов, отработка новых схем логистики при поставках товаров в страны дальней дуги, в том числе активное развитие коридора «Север – Юг», тесная кооперация усилий для обеспечения международной продовольственной безопасности наиболее уязвимых стран мира – все это представляет интерес и должно активно развиваться без опасения попасть под вторичные санкции Запада. Я хочу обратить ваше внимание на то, что традиционно появился новый тренд – БРИКС, ШОС и так далее. Безусловно это организации, возможно, и будущего. Но видите, что определенные торможения там присутствуют. Все-таки уровень интеграции между ЕврАзЭС и СНГ даже у нас выше, но хорошо – ШОС, а если бы мы были в ШОС и БРИКС. Если мы там будем как единая организация. Что? Наши позиции мы ослабим? Нет. И я уверен, что тут и России надо активнее себя вести, не глядя на то, как там американцы или Запад себя ведут или куда они смотрят. Россия должна быть системообразующим нашего объединения СНГ.
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