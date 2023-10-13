Александр Лукашенко: Россия должна быть системообразующим звеном нашего объединения СНГ

Гарантом устойчивого и безопасного развития на пространстве СНГ могут быть только сами страны-партнеры. Об этом сегодня, 13 октября, заявил Александр Лукашенко на саммите глав государств Содружества в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча лидеров прошла в резиденции «Ала-Арча». Первой частью переговорного дня стало заседание в узком составе. Лидеры общались без малого два часа.

Вот, например, и сам Кыргызстан, как и другие страны постсоветской Азии, между евразийской повесткой и западным политическим влиянием. Здесь есть и милиция, и полиция. С какой стороны почитать. Здесь рады инвесторам из разных центров сил. Только пример того же Кыргызстана не обнадеживает. Западные добытчики изрядно потрепали местные золотые прииски. А вот при всей аутентичности Центральной Азии эти государства смотрят в одном направлении с нами.

Эмомали Рахмон, президент Таджикистана:

Мы выступаем за продолжение одновременно с вопросами дальнейшего экономического роста и трансформации экономических отношений, разработав в рамках СНГ проект под условным названием «Превентивная экономика». Идея проекта состоит в том, чтобы сформировать комплекс проведения задач по предупреждению угроз экономической безопасности государств-участников СНГ в условиях высокого уровня изменчивости мирового рынка.

Минск дальше всех столиц стран Содружества от Бишкека. Но это по расстоянию. Чего не скажешь о наших предложениях. Сокращать дистанции между различными интеграционными площадками, но в одном и том же духе взаимного уважения. Это, можно сказать, глобализация по-белорусски.