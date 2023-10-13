Лукашенко на саммите СНГ: когда-нибудь вы захотите помочь детям, а вас за это объявят в международный розыск
Гарантом устойчивого и безопасного развития на пространстве СНГ могут быть только сами страны-партнеры. Об этом сегодня, 13 октября, заявил Александр Лукашенко на саммите глав государств Содружества в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча лидеров прошла в резиденции «Ала-Арча». Первой частью переговорного дня стало заседание в узком составе. Лидеры общались без малого два часа.
Сотрудничать странам-участницам надо гораздо активнее, как и решать имеющиеся в интеграционном объединении проблемы. В этом убежден Александр Лукашенко. Не единожды президент Беларуси призывал государства СНГ к большей сплоченности. К этому подталкивает и сама ситуация, сложившаяся по периметру интеграционного объединения.
Наш политический обозреватель Евгений Пустовой с подробностями из Бишкека.
Протокол саммита отработан до секунды. Наш первый прибывает вторым. Исходя из алфавитного порядка. После Алиева должен был быть Пашинян. Но он Совет глав государств прогулял. Прошлый раз в Кыргызстане на саммите ЕАЭС, но в этой же резиденции «Ала-Арча» не завелся Mercedes местного кортежа. Сейчас нашему президенту пришлось идти не только по красной, но еще и мокрой ковровой дорожке. Пошел дождь. «Устоял» – написали коллеги кремлевского пула. «Молодец» – прокомментировали коллеги из стран Центральной Азии. Фотография с президентом Кыргызстана получилась сразу с двух точек.
После короткого приветствия все президенты уже вместе встретились в чайной комнате. Затем уже совместное фотографирование. «Ох, этот протокол», – вчера сокрушался Лавров. СМИД СНГ стал предтечей Совета глав государств стран СНГ. И вчера министры иностранных дел активно проработали сегодняшнюю повестку.
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В повестке саммита 16 вопросов. Три первых лидеры обсуждают в узком составе. Очевидные вопросы. Председательствовать в будущем году по алфавитному порядку череда России. Следующий Совет глав государств пройдет через год в Москве. А вот обмен мнениями – самый яркий момент узкого формата. Он проходил за закрытыми дверями. Без прессы. Только после замечания нашего Президента пригласили личных операторов. Президенты работали без малого два часа.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Содружество Независимых Государств рождено в Беларуси. Инициаторы – Минск, Москва и Киев. Но сегодняшняя встреча глав государств с азиатским колоритом – саммит проходит среди белого мрамора и с видом на горы. Не подмочила презентацию даже дождливая погода. Хотя до солнечной погоды далеко и всему геополитическому климату планеты.
Сейчас точно не время говорить халва, пастила или, учитывая местный колорит, нават. Слаще от этого в современном мире не станет. Речь нашего первого, как всегда, не была дежурной. Открыто о видимых и срытых угрозах для Содружества.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Мы же видим, что все застарелые конфликты, которые нам подбросили в свое время, неизбежно выходят наружу с очень печальными последствиями. Слава богу, что не просто наметилась тенденция к развязке этих конфликтов, но некоторые из них успешно преодолены. Причем решать задачи надо нам, нынешнему поколению политиков. И сделать это должно именно наше поколение, рожденное и воспитанное в Советском Союзе (подробности здесь).
Сегодня на площадке интеграционной девятки много консолидированных заявлений. И все о настоящей демократии. Во многих посылах звучат нарративы белорусской политической мысли. Многополярность в мире: у каждого должна быть своя дорога к храму и возможность дарить добро детям. В странах торжества толерантности за это уже судят.
Александр Лукашенко:
Особенно отмечаю важность выхода на принятие заявления о межгосударственных отношениях в многополярном мире. Оно в целом отражает наше общее видение основ миропорядка, за исключением абзаца, в котором предлагалось выразить озабоченность по поводу политизации деятельности международных судов. Но даже такая мягкая формулировка была поддержана не всеми. Зачем нам эти международные суды? Тем более в наших отношениях. Тем более сейчас мы понимаем, особенно сейчас, для чего это делается. Видимо, кого-то это просто пока не коснулось. Когда-нибудь вы захотите помочь детям, подарить им немного детства, спасти от бомбежек и взрывов, а вас за это объявят в международный розыск.
Лукашенко: пока на Западе инвестируют в войну, мы увеличиваем вложения в наукоёмкие производства.
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