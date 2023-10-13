Лукашенко на саммите СНГ: когда-нибудь вы захотите помочь детям, а вас за это объявят в международный розыск

Гарантом устойчивого и безопасного развития на пространстве СНГ могут быть только сами страны-партнеры. Об этом сегодня, 13 октября, заявил Александр Лукашенко на саммите глав государств Содружества в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча лидеров прошла в резиденции «Ала-Арча». Первой частью переговорного дня стало заседание в узком составе. Лидеры общались без малого два часа. Сотрудничать странам-участницам надо гораздо активнее, как и решать имеющиеся в интеграционном объединении проблемы. В этом убежден Александр Лукашенко. Не единожды президент Беларуси призывал государства СНГ к большей сплоченности. К этому подталкивает и сама ситуация, сложившаяся по периметру интеграционного объединения. Наш политический обозреватель Евгений Пустовой с подробностями из Бишкека.

Протокол саммита отработан до секунды. Наш первый прибывает вторым. Исходя из алфавитного порядка. После Алиева должен был быть Пашинян. Но он Совет глав государств прогулял. Прошлый раз в Кыргызстане на саммите ЕАЭС, но в этой же резиденции «Ала-Арча» не завелся Mercedes местного кортежа. Сейчас нашему президенту пришлось идти не только по красной, но еще и мокрой ковровой дорожке. Пошел дождь. «Устоял» – написали коллеги кремлевского пула. «Молодец» – прокомментировали коллеги из стран Центральной Азии. Фотография с президентом Кыргызстана получилась сразу с двух точек.

После короткого приветствия все президенты уже вместе встретились в чайной комнате. Затем уже совместное фотографирование. «Ох, этот протокол», – вчера сокрушался Лавров. СМИД СНГ стал предтечей Совета глав государств стран СНГ. И вчера министры иностранных дел активно проработали сегодняшнюю повестку. Алейник: все страны СНГ заинтересованы в укреплении Содружества как опоры многополярного мира

В повестке саммита 16 вопросов. Три первых лидеры обсуждают в узком составе. Очевидные вопросы. Председательствовать в будущем году по алфавитному порядку череда России. Следующий Совет глав государств пройдет через год в Москве. А вот обмен мнениями – самый яркий момент узкого формата. Он проходил за закрытыми дверями. Без прессы. Только после замечания нашего Президента пригласили личных операторов. Президенты работали без малого два часа.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Содружество Независимых Государств рождено в Беларуси. Инициаторы – Минск, Москва и Киев. Но сегодняшняя встреча глав государств с азиатским колоритом – саммит проходит среди белого мрамора и с видом на горы. Не подмочила презентацию даже дождливая погода. Хотя до солнечной погоды далеко и всему геополитическому климату планеты. Сейчас точно не время говорить халва, пастила или, учитывая местный колорит, нават. Слаще от этого в современном мире не станет. Речь нашего первого, как всегда, не была дежурной. Открыто о видимых и срытых угрозах для Содружества.